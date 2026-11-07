Latorre destaca la Fiesta del Primer Aceite como "un escaparate" para mostrar "el mejor aceite" de Jaén

Imagen de la Fiesta del Primer Aceite. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décimo tercera edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén ha comenzado este sábado en la ciudad de Úbeda con un acto institucional donde han participado el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares, en el que Latorre ha reivindicado que este evento "es el mejor escaparate para mostrar al mundo que nuestra tierra es la principal productora de aceite de calidad y también el destino oleoturístico por excelencia".

El presidente de la Diputación ha insistido en que desde citas como esta "tenemos que lanzar al mundo el mensaje de que somos la provincia más productora de aceite de oliva del mundo, que producimos los aceites de mayor calidad, pero también hay que decir que liderar esa producción no basta, debemos apostar por liderar ese valor, esa marca y controlar las reglas del juego, aunque evidentemente el sector ha hecho un gran trabajo y hoy quiero reconocerlo".

El Parque Norte de Úbeda es el espacio donde se han ubicado las 100 casetas que participan en esta feria, desde las que 94 empresas ofrecerán sus primeros aceites tempranos de este año y otras 6 firmas de cosmética con aceite de oliva y artesanía de la madera mostrarán sus productos.

En este espacio se ha desarrollado hoy el acto de apertura con el pregón, que ha corrido a cargo del humorista y presentador Manu Sánchez, y el nombramiento como embajador de la fiesta del consultor y experto oleícola Juan Vilar; además de parte de las más de medio centenar de actividades paralelas que se desarrollarán hasta mañana a las 15 horas, cuando concluirá esta cita oleoturística.

Esta fiesta, como ha remarcado Latorre, se presenta principalmente como "una oportunidad para conocer, degustar y adquirir aceites de oliva virgen extra de excelencia y disfrutar de la oferta oleoturística que brinda nuestra tierra".

Una oferta que, ha recordado, "ha crecido exponencialmente en los últimos años, como ha ocurrido también con este evento que empezó con la presencia de 27 marcas de AOVE, que ya son 100 y al que cada año quieren asistir más cooperativas y almazaras con sus aceites tempranos, los de mayor calidad".

Esta evolución positiva la ha achacado el presidente de la Diputación al trabajo realizado por el sector oleícola jiennense, al que ha reiterado su "felicitación por el esfuerzo y la determinación en su apuesta por la calidad".

En esta línea, ha recalcado que "sois los verdaderos artífices de que podamos contar con este producto de excelencia, que posee propiedades saludables, gastronómicas y beneficiosas para el medio ambiente y la biodiversidad".

A todo esto, ha agregado que "no hay que olvidar la importante dimensión turística que tiene esta fiesta", ya que a su juicio "el paisaje del olivar y el aceite de oliva son un reclamo turístico de primer orden, como lo demuestran las 170 experiencias que se ofrecen al visitante a través de la iniciativa OleotourJaén".

Por todo ello, Juan Latorre ha animado a la ciudadanía jiennense y a los visitantes "a disfrutar de las actividades programadas" y ha agradecido especialmente la participación del embajador y el pregonero de esta edición.

Así, de Manu Sánchez ha alabado su "genialidad, cariño y apoyo a la promoción del aceite de oliva, un producto indispensable para entender Andalucía y la provincia de Jaén"; y sobre el jiennense Juan Vilar ha resaltado que es "un uno de los mayores investigadores y conocedores del sector oleícola del mundo, que está comprometido al máximo con este cultivo, con su presente y con su futuro", según ha apostillado el presidente de la Diputación Provincial.

Finalmente, Latorre ha deseado "una buena campaña aceitunera a nuestros agricultores y agricultoras, que tienen ante sí retos importantes, como el de la coyuntura de precios que estamos atravesando en este momento y ante el que no todas las administraciones públicas responden de la misma forma".

Al respecto, ha puesto en valor "el compromiso mostrado por el Gobierno de España con la aprobación ayer de una medida excepcional, esa norma que permite retirar el 12% de la producción de aceite del mercado dando así respuesta a las demandas de los agricultores, pero también de los consumidores".

En este contexto, Planas ha valorado la comercialización del aceite de oliva, de la que ha apuntado que "llegaremos muy pronto a los cuatro millones de toneladas de aceite de oliva vendidas a los diferentes mercados, porque es un producto cada vez más apreciado".

Pero esa es "la parte brillante", ha recalcado, porque también "tenemos que asegurar que el conjunto del sector sea rentable, esa es mi preocupación de todos los días como ministro".

Una preocupación, ha aclarado, porque "no solo el olivar superintensivo y el intensivo tengan la posibilidad de tener una rentabilidad, también el olivar tradicional, que es muy necesario desde el punto de vista productivo, social, cultural y humano, ya que sin el olivar qué harían tantos pueblos y localidades de Jaén, de Córdoba, de Sevilla o de Granada".

EL PARQUE NORTE, ESCENARIO DE LA FIESTA DEL PRIMER ACEITE

En este acto inaugural de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén también ha intervenido la alcaldesa de Úbeda, quien ha agradecido a la Diputación la elección de esta localidad para acoger la decimotercera edición de este evento, que se celebra en "un escenario novedoso como este Parque Norte, un pulmón verde de nuestra ciudad".

En este sentido, Antonia Olivares ha matizado que "estamos felices de lo que es nuestro centro histórico, que lo vamos a seguir enseñando y promocionando a través de esta fiesta y las visitas guiadas que empiezan en un ratito", y que forman parte de la amplia programación de esta feria que viene "a apoyar una trayectoria de trabajo ya muy profunda de apoyo al sector del olivar y el aceite de oliva desde el Ayuntamiento de Úbeda".

En cuanto al embajador de esta edición, Juan Vilar, además de agradecer la concesión de este reconocimiento ha dado "la enhorabuena a los impulsores de esta iniciativa por su efecto multiplicador, por ser el buque insignia del olivar, que ha ayudado a incrementar el consumo del oro líquido, porque ya se consume en todos los países del mundo, 198, de los cuales 67 son productores".

Por último, el pregonero de esta fiesta ha dado "las gracias por dejarme pregonar las bondades del primer aceite de la campaña, que tiene una excelencia innegable y que es un producto que nos lo pone muy fácil".

En esta dirección, ha ensalzado que "es una herencia de siglos que se ha sabido seguir mejorando, cuidando, optimizando a través de la investigación y el desarrollo de nuevos mercados en un día de celebración para el sector, que ha conseguido una reclamación de hace tiempo", y todo ello en Úbeda, lo cual es "un regalo añadido, porque es un marco comparable, ya que si se compara con cualquier otra ciudad siempre sale ganando".

El acto institucional de esta fiesta, organizada por la Diputación Provincial con la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda, ha estado precedido por un desayuno popular con aceite temprano en el que han tomado parte las autoridades presentes, así como el pregonero y el embajador de este año, quienes posteriormente han procedido a la apertura de la feria de los aceites, en la que el público puede degustar las 94 marcas de virgen extra temprano presentes en esta edición, así como adquirir productos cosméticos o artesanos elaborados con aceite de oliva o madera de olivo.

El Parque Norte acoge la mayoría del más de medio centenar de propuestas que conforman la programación de este evento y que están pensadas para difundir la milenaria Cultura del Olivo.