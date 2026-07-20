Latorre destaca el trabajo conjunto de Diputación y Ayuntamiento de Sabiote (Jaén) para desarrollar proyectos

Visita de Juan Latorre a Sabiote - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SABIOTE (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha realizado una visita oficial a Sabiote (Jaén)en la que ha puesto de relieve el trabajo conjunto de la Diputación y el consistorio de esta localidad para el impulso de proyectos en este municipio de la comarca de La Loma.

"Cuando trabajamos juntos y unidos se desarrollan importantes proyectos y la Administración provincial ha trabajado, está trabajando y va a seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento de Sabiote y de su alcalde para seguir transformando esta localidad", ha remarcado Juan Latorre, que ha estado acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

La realización de esta visita oficial ha estado dirigida a repasar todas las inversiones que la Diputación de Jaén ha realizado en Sabiote pero, "sobre todo, a escuchar las necesidades de Sabiote y seguir avanzando hacia el futuro", ha señalado Latorre, que ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde sabioteño, Luis Miguel López, de quien ha destacado su capacidad de gestión.

"Es un alcalde que trabaja con eficacia, con transparencia y con humildad, pero que trabaja con la vista puesta en un horizonte de esperanza para Sabiote", ha remarcado el presidente de la Diputación.

Entre las principales actuaciones impulsadas recientemente por la Administración provincial en esta localidad, Latorre ha señalado las nuevas salas de ensayo para asociaciones musicales que se han habilitado con financiación de la Administración provincial --a través del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes, con una partida de 80.000 euros--, así como la adquisición con una inversión superior a los 28.000 euros de un nuevo vehículo para Protección Civil, que ha sido mostrado en el marco de esta visita.

También el presidente de la Administración provincial ha recordado la reciente adecuación por parte de la Diputación de la carretera de acceso a esta localidad, además de "inversiones importantes que se desarrollan a lo largo de todo el año, incluidas las Fiestas del Medievo, con las que la Diputación Provincial de Jaén colabora cada año y que abren el programa de animación turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas".

Por su parte, el alcalde Sabiote ha hecho también hincapié en la cooperación entre ambas administraciones para la ejecución de proyectos, así como en la prestación de servicios públicos por parte de la Administración provincial en esta localidad.

"La Diputación de Jaén es un eje fundamental en los 97 municipios de la provincia, principalmente en los pequeños y medianos municipios, como es el caso de Sabiote y, en definitiva, para que cada día, los sabioteños y las sabioteñas tengan unos servicios públicos de calidad, que permitan que vivamos al igual que en cualquier otra capital del territorio de Andalucía", ha dicho el regidor.

López se ha referido también a los distintos proyectos promovidos por la Diputación de Jaén en este municipio entre los que, además del nuevo local de ensayo o el acondicionamiento de vías, se encuentran la instalación de césped artificial y de nueva iluminación en el campo de fútbol, así como la mejora de distintas infraestructuras hidráulicas o de instalaciones de la piscina municipal.