Latorre ofrece "trabajo, escucha y transparencia" en sus primeras palabras como presidente de la Diputación de Jaén

Juan Latorre recibe el bastón de mando de la Diputación de Jaén de manos de su antecesor Francisco Reyes - ÁNGEL DÍAZ

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Latorre ha tomado posesión como presidente de la Diputación de Jaén tras su elección en la sesión plenaria extraordinaria celebrada este mediodía. En su primer discurso como máximo responsable de la Administración provincial, ha ofrecido "trabajo, escucha y transparencia".

"Si creemos en nuestra tierra, si apostamos por nuestra gente, si trabajamos unidos, entonces no habrá techo para Jaén", ha dicho Latorre, que se ha convertido en el sexto presidente del periodo democrático.

En su intervención ha señalado las líneas de trabajo que marcarán los meses que restan en el presente mandato, una etapa en la que ha apelado a la cercanía, la escucha, el diálogo, la colaboración institucional y la defensa de los intereses de la provincia.

La cuarta revolución industrial, la colaboración con los ayuntamientos y la comunicación con la ciudadanía serán los ejes principales del mandato, tal y como ha avanzado el nuevo presidente, que también ha afirmado que los 97 municipios seguirán en el epicentro de la labor de la institución mereciendo las mismas oportunidades.

"La primera de las líneas de trabajo es una apuesta decidida por aprovechar las oportunidades que nos ofrece la cuarta revolución industrial, las oportunidades que nos brindan la Inteligencia Artificial, la automatización, el Big Data y el Internet de las Cosas", ha subrayado Latorre.

También se ha referido a la oportunidad que representa el Cetedex, que entrará en funcionamiento a finales de año con sus primeros edificios finalizados y una plantilla inicial de más de un centenar de trabajadores.

El presidente de la Diputación ha afirmado que la creación de empleo va a seguir siendo una de las "principales apuestas", y por eso se ha incrementado el presupuesto de esta área un 50 por ciento hasta alcanzar los 12 millones de euros. En esta línea, Juan Latorre también ha avanzado la creación de una oficina de captación de empresas en Linares.

La segunda línea de trabajo que ha remarcado está relacionada con la colaboración con los ayuntamientos. "No voy a escatimar esfuerzos para que la relación de esta Diputación con los ayuntamientos sea cada días más eficiente y más fructífera", ha dicho Latorre.

También ha mostrado el compromiso de la Diputación con las políticas sociales. "El progreso de nuestra provincia no se mide solo por sus cifras económicas. Se mide, sobre todo, por la calidad de vida de las personas y por la capacidad de las instituciones para estar al lado de quien más lo necesita", ha puntualizado Latorre.

Por último, la tercera línea de trabajo a la que ha hecho alusión tiene que ver con la comunicación con la ciudadanía. "Pretendo que seamos capaces de establecer diálogos bidireccionales con la ciudadanía, procesos de escucha activa, de participación a través de la comunicación", ha dicho el presidente.

En este punto, Latorre ha compartido una reflexión personal sobre la polarización actual frente a la que propone seriedad, cercanía y diálogo. "Las instituciones no pueden ser un escenario teatral ni una película de acción. La política no es un espectáculo", ha manifestado Latorre, que ha anunciado lealtad institucional con todas las administraciones y exigencia para "cuando estén en juego los intereses de Jaén".

"Seguiremos defendiendo unos servicios públicos de calidad en sanidad y educación, diciendo alto y claro que la Universidad de Jaén es intocable, o para seguir impulsando proyectos estratégicos que están transformando nuestra provincia", ha dicho Latorre.

En este pleno, al que han asistido representantes de instituciones y entidades de la provincia, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en el momento actual que atraviesa la provincia de Jaén, "que está viviendo una etapa de impulso inversor sin precedentes, fruto del compromiso firme del Gobierno de España con esta tierra".

A lo largo de su primera intervención como presidente, Juan Latorre ha resaltado que "la política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente". El nuevo presidente también ha tenido palabras de agradecimiento a su antecesor, Francisco Reyes, "por su dedicación y por su compromiso durante todos estos años" y por dejar "una Diputación cercana a los municipios y respetada dentro y fuera de nuestra provincia".

"Recogemos un testigo importante. Y lo hacemos desde el respeto a lo construido, pero también desde la responsabilidad de seguir avanzando", ha dicho el presidente, al tiempo que ha señalado que "Jaén tiene motivos para sentirse orgullosa. Orgullosa de su gente, de sus pueblos, de su patrimonio, de su cultura, de su agricultura, de su industria, de su universidad y de su enorme capacidad para superar dificultades".

INTERVENCIONES

La intervención de la oposición en el pleno, a cargo de Nicolás Grimaldos, ha provocado momentos de tensión cuando tras dar la enhorabuena al nuevo presidente de la Diputación le ha pedido un "giro de 180 grados en la dirección de esta casa" una vez que la investigación de la UCO haya apuntado una supuesta conexión entre Leire Díaz y la contratación de una persona en Resurja.

"Es una pena que un día en el cual el protagonismo debería de estar en el relevo de esta presidencia, de esta Diputación, la noticia sea la presunta corrupción que acecha al PSOE y, más concretamente, al PSOE de Jaén", ha dicho Grimaldos.

"Es vergonzoso que el Partido Socialista haya usado una y otra vez a Jaén para sus presuntas corruptelas", ha apuntado el diputado popular en una intervención en la que ha anunciado una oposición "leal, pero firme" con el objetivo de que los recursos "lleguen a todos los municipios y especialmente a los municipios más pequeños, que son los que más necesitan el amparo de esta Diputación".

Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Parra, ha afeado al PP que haya utilizado el pleno de toma de posesión del nuevo presidente para "emborronar" y "manchar".

"Estamos acostumbradas a esa comedia bufa que montan de vez en cuando porque no aportan ideas ni proyectos ni son capaces de trabajar con seriedad", ha dicho Parra, que ha criticado a los populares por "arrojar dudas sobre Resurja y dañar la reputación de una empresa mixta, modélica en su gestión, que da empleo a 875 trabajadores".

Tras recordar al PP las condenas judiciales por Matinsreg o la investigación al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Parra ha reconducido su intervención para destacar la figura del nuevo presidente de la Diputación, al que ha definido como "un olivo, sólido y resistente ante cualquier tempestad, que no se abate por los problemas, que sabe guiar al grupo con firmeza, pero sin perder la humanidad".

Ha añadido que "sus dos mejores guerreros" son "su lucidez mental y su discreción, trasladando un liderazgo cercano, un liderazgo que transmite confianza". En este punto, se ha mostrado convencida de que Latorre va a ser capaz de extrapolar su bagaje municipalista a la Diputación y "va a ser un catalizador de las necesidades de alcaldes y alcaldesas, sin distinciones".