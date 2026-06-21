Latorre participa en la presentación de un libro sobre la historia de Arjonilla (Jaén) y sus personajes ilustres

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, en la presentación del libro 'La villa de Arjonilla y sus personajes ilustres'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARJONILLA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha participado esta noche en la presentación del libro 'La villa de Arjonilla y sus personajes ilustres', una obra escrita por Pedro Modrego que ha sido editada por la Administración provincial.

En este acto, celebrado en el Teatro Trovador Macías con la presencia también del alcalde arjonillero, Luis Miguel Carmona, Latorre ha elogiado el trabajo realizado por el autor de esta publicación de más de 700 páginas, según ha explicado la institución provincial de una nota.

"Quiero felicitarte expresamente porque sin duda alguna este es el mejor libro que se puede hacer sobre Arjonilla o, cuanto menos, uno de los mejores", ha remarcado el presidente de la Diputación.

En esta línea, ha valorado "el exhaustivo repaso a la historia y a cuestiones económicas, sociales, patrimoniales, naturales y culturales del municipio" que se hace en esta obra, en la que también "se profundiza en algo que es muy importante, en esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, las vidas de tantas personas que son el motor del mundo", en este caso "las vidas pasadas de arjonilleros y arjonilleras que dejaron huella y que también tienen una presencia muy importante en este volumen", ha enfatizado Latorre.

Por todo lo anterior, el presidente de la Diputación ha señalado que "estamos, por tanto, ante el libro más completo que probablemente nunca antes se haya escrito sobre Arjonilla, recogiendo su paisaje, por llamarlo así, y también su paisanaje".

Una obra que, a su juicio, "es imprescindible para conocer más en profundidad este municipio, y por extensión, nuestra provincia, y que contribuye a incrementar el sentimiento de pertenencia y el cariño a esta población, porque no se puede amar lo que no se conoce".

La publicación de este libro por parte de la Diputación de Jaén se enmarca "en el importante compromiso que mantenemos con la Cultura", una línea de acción que, ha precisado, se refleja por ejemplo en que "este año hemos aumentado el presupuesto destinado a esta área hasta los trece millones de euros".

Así, esta partida permitirá, entre otras muchas cuestiones, que "podamos defender nuestra cultura y nuestras tradiciones, reconocer el valor de lo que nos une, de lo que nos hace únicos y del legado que queremos dejar a los que vendrán después". "Esta es la línea en la que vamos a seguir, porque la cultura genera oportunidades, cohesiona y genera empleo y riqueza en los territorios", ha incidido Latorre.

Para finalizar su intervención, ha reiterado su "enhorabuena" al autor de esta obra, al que ha agradecido que "haya dedicado muchos meses de trabajo, estudio e investigación para llevarla a cabo". "El resultado ha merecido la pena porque hoy Arjonilla podrá ser más y mejor conocida, no solo en el presente, sino que deja un legado también para el futuro", ha concluido el presidente de la Diputación.