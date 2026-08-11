Latorre renueva su abono del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala e incide en el respaldo de la Diputación de la Jaén

Visita de Juan Latorre al club - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha visitado las oficinas del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, donde ha renovado su abono de cara a la temporada 2026/2027, en la que el conjunto jiennense afrontará por decimocuarta campaña consecutiva su participación en la máxima categoría del fútbol sala nacional, que a partir de esta temporada pasa a denominarse Liga Prime Fútsal.

Durante su visita, en la que ha sido recibido por el presidente del club amarillo, Germán Aguayo, el máximo responsable de la Administración provincial ha puesto el acento en los éxitos cosechados por el equipo durante la pasada temporada, en la que se proclamó campeón de la Copa de España y de la Copa del Rey, "triunfos que son fruto de la consolidación de un proyecto deportivo basado en el trabajo, el esfuerzo y la constancia", ha remarcado Latorre durante su intervención.

La Diputación de Jaén continuará siendo el principal patrocinador de este club jiennense. "Este compromiso nos lleva, un año más, a mantener nuestro apoyo como principal sponsor de este equipo, porque el Jaén Paraíso Interior FS es un magnífico embajador de nuestra tierra y de los valores que nos identifican", ha señalado Juan Latorre.

Latorre ha incidido en que la Administración provincial "va a seguir estando al lado del club, con más esfuerzo si cabe, para contribuir a que continúe cosechando éxitos y llevando el nombre de la provincia y de la marca 'Jaén, Paraíso Interior' por todo el territorio nacional".