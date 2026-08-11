El primer ministro sueco califica de "muy mala idea" las políticas de regularización de España

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha calificado de "muy mala idea" poner en marcha medidas que puedan poner en peligro la estabilidad de Europa, en alusión a las políticas de regularización del Gobierno de España, ya que podrían desencadenar en una crisis migratoria como la de 2015.

Kristersson ha advertido de que las políticas migratorias de España también les perjudica "especialmente", ya que la experiencia muestra "que muchas personas que vienen a Europa prefieren ir al norte", tal y como ocurrió en 2015, según ha manifestado en una entrevista para 'Financial Times' publicada este martes.

"Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no actuar de una manera que se acerque siquiera a lo que sucedió en 2015", ha advertido Kristersson, quien ha revelado que ya trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su descontento con esta medida que puede resolver la situación administrativa de 1,2 millones de personas.

Las críticas del primer ministro sueco llegan poco después de las de sus homólogas de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, quienes en la víspera emitieron un comunicado conjunto vinculando la "inmigración descontrolada" con la delincuencia y la saturación de los servicios públicos.

Algunos socios europeos se han mostrado especialmente críticos en las últimas semanas con las políticas migratoria del Gobierno español a raíz de la crisis que se produjo con asalto de decenas de miles de personas a Ceuta, si bien la gran mayoría de todas ellas fueron devueltas a Marruecos.

Sin embargo, la regularización que ofrece el Gobierno de Sánchez concede permiso de residencia y de trabajo en España, no así en el resto de la Unión Europea, con todo el primer ministro sueco cree que "no es momento de relajarse" y apuesta por proteger las fronteras y "tener políticas lo más armonizadas posible".

"Tomar medidas que puedan poner en peligro una situación estable sería una muy mala idea", ha valorado el dirigente sueco, que aspira a la reelección en septiembre y no se descarta que vaya a tener que necesitar al partido de ultraderecha con raíces neonazis, Demócratas de Suecia.