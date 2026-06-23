Latorre sitúa a la provincia de Jaén como "el mejor destino oleoturístico del mundo"

Celebración del II Foro OleoturJaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha situado a la provincia como "el mejor destino oleoturístico del mundo". Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración del II Foro OleotourJaén 'El mar de olivos de Jaén: paisaje, experiencias y marca del territorio', organizado por la Administración provincial en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén.

En este foro se han presentado las actuaciones ejecutadas con este plan financiado con 4,5 millones de euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación del Gobierno de España.

"Con esta jornada ponemos el broche de oro a un gran proyecto colectivo que ha transformado la forma de ver, de sentir y de contar la cultura del olivar y el aceite de oliva en una provincia, la de Jaén, que es la que más y mejor conoce este producto milenario", ha dicho Latorre.

Ha añadido que el éxito del plan de sostenibilidad turística radica en la colaboración público-privada que ha permitido "consolidar una oferta oleoturística innovadora, sostenible, accesible y competitiva". En este sentido, más de 250 profesionales han participado en programas de formación, mentorización, talleres, sesiones de networking y microconsultorías.

En la apertura de este II Foro OleotourJaén, en la que también ha intervenido el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el presidente de la Administración provincial se ha referido a las líneas estratégicas y a algunos de los proyectos que se han llevado a cabo con este Plan de Sostenibilidad Turística OleotourJaén.

Por una parte se ha puesto en valor "el gran paisaje del olivar" a través de proyectos muy concretos como una red provincial de miradores hacia el inmenso mar de olivos. También se ha trabajado en la recuperación del patrimonio ligado a la cultura del olivar y del aceite de oliva, y como ejemplo de ello ha destacado la intervención en la almazara romana del cortijo de los Robles, en Jaén capital, o el antiguo hangar de Renfe en Martos para ofertas de cicloturismo.

Representantes de las denominaciones de origen y de la IGP Aceite de Jaén, asociaciones agrarias, cooperativas, almazaras, empresas turísticas, consultoras, profesionales del sector, alcaldes y alcaldesas de la provincia se han dado cita en este II Foro OleotourJaén en el que se han entregado reconocimientos a las experiencias adheridas al Club de Producto OleotourJaén.

OleotourJaén cuenta en la actualidad con más de 170 experiencias activas y comercializables, con propuestas familiares, gastronómicas, premium, accesibles, sostenibles, de bienestar, de naturaleza o inmersión cultural.

Bajo el concepto de 'El Mar de Olivos de Jaén', este encuentro también ha puesto el foco en el paisaje formado por más de 70 millones de olivos que se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia.

Junto a la red de 130 miradores del olivar, se ha configurado una red de senderos experienciales y carreteras paisajísticas con señalización específica y recursos digitales que ayudan a la interpretación del paisaje. Además se ha reforzado el vínculo entre gastronomía y territorio mediante iniciativas como los Chefs del Aceite.

Este plan ha favorecido la aplicación de la inteligencia turística y la accesibilidad al oleoturismo con herramientas como el Observatorio del Oleoturismo o la generación de una oferta oleoturística accesible que integra recursos culturales y naturales para proponer un viaje completo, auténtico y adaptado a diferentes ritmos de visita.

Todas estas actuaciones han estado acompañadas de una estrategia de promoción nacional e internacional para invitar al viajero a sumergirse en el Mar de Olivos.

OleotourJaén ha estado presente en Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos, pero también en 750 salas de cine de nuestro país o en estaciones de AVE, entre otras acciones de comunicación, entre las que se encuentra la nueva plataforma web https://www.oleotourjaen.es.

Junto al PSTD OleotourJaén, la Diputación de Jaén también ha liderado el proyecto Oleoturismo España desarrollado con la Asociación Española de Municipios del Olivo y otras nueve diputaciones provinciales.

Con este proyecto, financiado con fondos NextGenerationEU de Plan de Recuperación, se ha creado una marca nacional, un manual común de experiencias y una plataforma digital que conecta territorios. Cerca de 600 empresas forman parte de esta red y más de 400 están acreditadas bajo la marca Oleoturismo España.