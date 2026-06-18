Latorre subraya el apoyo de la Diputación a proyectos impulsados en Martos (Jaén)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, y el alcalde de Martos, Emilio Torres, durante la visita a la antigua estación de tren - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha realizado una visita institucional a Martos en la que ha remarcado el apoyo de la Administración provincial a proyectos que se están impulsando en esta localidad.

"La Diputación ha estado, está y estará siempre en este municipio, como muestran estrategias e inversiones que estamos desarrollando a lo largo de estas últimas semanas y que van a venir en los próximos meses", ha subrayado Latorre, que ha alabado la gestión del consistorio marteño y de su alcalde, Emilio Torres.

Ha añadido que Martos es "una referencia en el ámbito del olivar y del aceite de oliva, además de un pulmón industrial muy importante para la provincia de Jaén", algo que "ha sido siempre gracias a los marteños y a las marteñas, pero gracias en gran parte al trabajo que desarrolla su ayuntamiento, su equipo de gobierno y su alcalde".

Para Latorre, la gestión del consistorio y de Emilio Torres "está consiguiendo grandes inversiones para esta ciudad", además de hacer hincapié en que la Diputación "va a seguir contribuyendo al desarrollo económico y territorial de Martos".

Entre los proyectos que se está impulsando actualmente en el municipio marteño con el apoyo de la Administración provincial, Juan Latorre ha señalado la adecuación del hangar de la antigua estación de Renfe de Martos, la señalización de la Peña de Martos como mirador del paisaje del olivar o el Vivero de Empresas 4.0, promovido por el consistorio marteño a través de fondos europeos y al que la Diputación de Jaén ha aportado 270.000 euros para su financiación.

A estas actuaciones se suman, el apoyo a entidades como la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), el centro tecnológico Andaltec, la ejecución del proyecto Renaturavía en el Camino Natural Vía Verde del Aceite o las inversiones en carreteras de este término municipal.

Sobre esto último, Latorre ha anunciado que próximamente se ejecutarán distintas obras de emergencia en vías y carreteras marteñas afectadas por el tren de borrascas de este invierno.

Por su parte, el alcalde de Martos, ha mostrado su satisfacción por esta visita institucional y ha puesto de relieve el apoyo de la Diputación al municipio marteño.

"La relación que mantiene la Administración provincial con este ayuntamiento es importantísima y el día a día de este municipio sería distinto si no fuera por el empuje, el apoyo y la aportación de la Diputación a esta localidad en todos los ámbitos", ha señalado Torres.

Tras el encuentro de trabajo que han mantenido en el consistorio marteño, Juan Latorre y Emilio Torres se han desplazado a las obras de rehabilitación del hangar de la antigua estación de Renfe.

Este edificio albergará un centro de bicicletas BTT ligado al Camino Natural Vía Verde del Aceite que, además, tendrá un espacio polivalente para el desarrollo de actividades vinculadas al ciclismo, a este camino natural y a la movilidad sostenible y también será lugar de partida para rutas guiadas en bicicleta y punto de información turística, entre otras funciones y servicios.

La Diputación de Jaén está ejecutando estas obras en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "OleotourJaén" que cuenta con una inversión de 4,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

Las actuaciones que se ejecutarán en Martos en el marco de este PSTD supondrán una inversión cercana a los 550.000 euros con los que se sufragarán tanto la rehabilitación del hangar de la antigua estación de tren, como la habilitación de un sendero experiencial en torno a los olivos centenarios o la señalización de la Peña de Martos como mirador del mar de olivos jiennense, entre otras intervenciones.

Esta visita institucional a Martos forma parte de la ronda que ha iniciado el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, a los municipios jiennenses tras su reciente toma de posesión. "Mi objetivo es recorrer cada ciudad de la provincia de Jaén para escuchar a todos y cada uno de los alcaldes y conocer cuáles son sus demandas", ha apuntado el presidente.