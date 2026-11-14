Linares (Jaén) celebra el VIII Congreso Provincial de Educación Inclusiva, organizado por Fampa Los Olivos

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Linares ha acogido el VIII Congreso Provincial de Educación Inclusiva organizado por la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de centros públicos de Jaén (FAMPA) Los Olivos.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha participado en la apertura de este evento que ha llevado por lema 'Quererla es crearla'. En su intervención en este congreso, Hidalgo ha destacado el "importante papel" que juegan las asociaciones de padres y madres en los centros educativos.

"Sois un motor que impulsa la equidad y los valores", además de que "vuestra labor voluntaria no solo complementa la educación académica de vuestros hijos e hijas, sino que construye comunidad y vertebra el territorio de nuestra provincia desde la base, esto es, desde la infancia y la juventud", ha señalado el diputado.

El diputado de Servicios Municipales ha intervenido junto a la concejala de Educación de Linares, Rosario Jódar, y la presidenta de Fampa Los Olivos, Belén Navarro, en la apertura de este congreso en el que ha colaborado la Diputación.

Durante el mismo, se han abordado a través de distintas ponencias y mesas redondas temas como la aplicación real de la educación inclusiva en las aulas, así como nuevas perspectivas educativas vinculadas al aprendizaje, el movimiento y la diversidad o herramientas lúdicas para favorecer la inclusión educativa, entre otros.