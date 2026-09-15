Lopera regresará a la época medieval del 18 al 20 de septiembre con su tradicional mercado

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Lopera regresará a la época medieval con su tradicional mercado, previsto del 18 al 20 de septiembre en el entorno del castillo y en el paseo de Colón.

La alcaldesa, María del Carmen Torres, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, han presentado este martes este evento, enmarcada en el programa 'Vive castillos y batallas' que impulsa la Diputación.

Uceda ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas, "ya que permiten dar a conocer y poner en valor la historia de la provincia", además del patrimonio que atesora. En esta línea, ha resaltado el papel de la Ruta de los Castillos y Batallas del Reino de Jaén que impulsa la Diputación desde hace más de dos décadas y "con la que se ha permitido concentrar la oferta turística jiennense".

Con respecto a Lopera, que forma parte de los 26 municipios que integran esta ruta, ha destacado su compromiso con esta iniciativa, "a través de distintas actuaciones y eventos que se celebran a lo largo de todo el año".

"Entre ellos se encuentra el Mercado Medieval, que ofrecerá una variada programación dirigida a todos los públicos y que se consolida como un gran acontecimiento cultural y festivo, además de convertirse en una ventana abierta a la historia y a la riqueza patrimonial de este municipio", ha apostillado la diputada.

Por su parte, la alcaldesa de Lopera ha agradecido el apoyo de la Diputación a este Mercado Medieval y ha detallado la programación prevista para el próximo fin de semana. Junto a los tradicionales puestos de productos locales y de artesanía, incluirá talleres dirigidos a todos los públicos, exhibiciones de forja, espectáculos de circo, fuego, magia y danza, cuentacuentos, demostraciones de vuelo de aves rapaces y visitas guiadas a la fortaleza loperana.