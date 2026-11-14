Manuela Rosa, Ramón Guirado y Alberto López, Premios de Periodismo de la Diputación de Jaén en 2026

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén/Archivo - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Premio de Periodismo y Comunicación Local que convoca la Diputación Provincial de Jaén desde 2009 ha premiado en 2026 a Manuela Rosa, Ramón Guirado y Alberto López.

El premio en la modalidad de prensa ha sido para Manuela Rosa por una serie de reportajes publicados en Diario Jaén sobre el legado del arquitecto Luis Berges; Ramón Guirado, en la categoría de fotografía, por una colección de retratos publicadas en el periódico digital Extra Jaén; y Alberto López, en la modalidad de internet, por un trabajo publicado en el periódico digital Jaén Hoy centrado en el patrimonio perdido en la capital jiennense.

La Administración provincial entregará a lo largo del próximo mes de diciembre estos tres reconocimientos, dotados cada uno con 1.500 euros. Sobre los trabajos distinguidos, el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, pone de manifiesto que "sobresalen no solo por su calidad periodística, sino por el interés social que tienen y por la profundidad con que se abordan los temas elegidos".

Este certamen, que se convocó por primera vez hace ya 17 años, nació precisamente para premiar "la calidad del periodismo que se hace en nuestra tierra y reconocer el trabajo que los profesionales de los medios de comunicación jiennenses realizan en su día a día para informar sobre lo que acontece en la provincia de Jaén", según recuerda Latorre.

El presidente ha incidido en que también buscan "mostrar algunos de los principales valores que alberga nuestro paraíso interior, desde su riqueza histórica a la cultural, natural, empresarial o patrimonial".

El jurado de esta edición --integrado por el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, Manuel Parras, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Jaén, Ana Sola, y periodistas que desarrollan su labor en la Diputación Provincial-- ha otorgado un total de tres galardones entre los once trabajos presentados en esta edición.

Así, en la modalidad de prensa escrita, la propuesta distinguida lleva por título 'El legado de un arquitecto centenario: Luis Berges Roldán' y consiste en una serie de reportajes publicados en Diario Jaén entre enero y junio de 2025.

En este trabajo, su autora saca a la luz pública una parte esencial del patrimonio monumental de la provincia recuperado gracias a la obra del arquitecto Luis Berges, que por esas fechas celebraba su centenario.

En cuanto a la colección de retratos galardonada en la categoría de fotografía, Ramón Guirado, redactor gráfico de Extra Jaén, ofrece en estas imágenes los rostros de un grupo de personajes representativos de la política, el empresariado, el tejido asociativo, la música, la interpretación o el sindicalismo en la provincia jiennense, todos ellos tratados con una iluminación, encuadre y puesta en escena propios para intentar captar la personalidad de cada persona retratada.

Por último, el ganador en la modalidad de internet ha sido Alberto López, por un trabajo publicado en el periódico digital Jaén Hoy titulado 'Cuando Jaén era más bonito: el vacío del Teatro Cervantes y la ciudad que el tiempo se llevó', en el que de una forma amena y rigurosa hace un recorrido por el patrimonio perdido de la capital jiennense para ofrecer a la ciudadanía un relato minucioso con el que contrarrestar el olvido social y la desinformación histórica.

En la concesión de estos galardones, el jurado de este premio ha tenido en cuenta la calidad de los trabajos, así como el grado de conexión de los mismos con las competencias y actuaciones propias de los gobiernos locales de la provincia de Jaén y con el impulso del crecimiento de la identidad territorial y cultural de la provincia.

También se ha tenido en cuenta el carácter innovador y la originalidad de los trabajos periodísticos; y el nivel de vinculación de estas iniciativas con los objetivos establecidos en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, entre otros criterios.