Martos (Jaén) acoge el I Encuentro sobre el papel de la mujer en la renaturalización

Emilio Torres, Isabel Uceda y Ana Matilde Expósito en la inauguración del encuentro. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Martos ha acogido este miércoles el I Encuentro sobre el papel de la mujer en la renaturalización, organizado en el marco del proyecto Renaturavía, que impulsa la Diputación y cuenta con la colaboración del Consorcio de la Vía Verde del Aceite y la Sociedad Española de Ornitología.

Esta jornada ha reunido a mujeres vinculadas a la conservación del medio ambiente, administraciones públicas, entidades técnicas, organizaciones sociales y ambientales, así como representantes del tejido asociativo y ciudadanía interesada con el fin de intercambiar experiencias, visibilizar buenas prácticas y reflexionar sobre los retos que plantea la recuperación de ecosistemas funcionales, biodiversos y resilientes frente al cambio climático.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, y el alcalde de Martos, Emilio Torres, han participado en la inauguración de este encuentro, donde la primera ha recordado que el proyecto Renaturavía "ya ha iniciado su andadura en los municipios beneficiarios".

"Ya se han presentado las actuaciones previstas en todas las localidades participantes y que actualmente se están constituyendo los grupos de trabajo que permitirán avanzar en el desarrollo de esta iniciativa", ha explicado Uceda.

En esta línea, ha remarcado que las acciones de comunicación y sensibilización, como la organizada en esta localidad de la Sierra Sur, "forman parte del propio proyecto y acompañarán al conjunto de actuaciones previstas".

Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de Renaturavía para el Camino Natural Vía Verdel Aceite, así como para la provincia jiennense, "ya que constituye un recurso turístico y medioambiental de primer nivel y destaca por impulsar una transformación positiva de su entorno mediante el refuerzo de la biodiversidad".

En este sentido, ha señalado que el proyecto contempla la plantación de un importante número de árboles "con el objetivo de crear un corredor natural más agradable, especialmente durante los meses de mayor calor, y permitirá el desarrollo de la biodiversidad".

"A través de Renaturavía mejorará de manera sustancial este espacio natural gracias a una intervención promovida por la Diputación orientada no solo a reforzar su atractivo turístico, sino también a potenciar sus valores ambientales", ha dicho Torres, que ha estado acompañado por la concejala de Igualdad, Ana Matilde Expósito.

Al hilo, Torres ha apuntado que la vía verde "es un recurso para el ocio y la práctica deportiva, pero también un enclave paisajístico de gran interés para los amantes de las aves, la botánica y la naturaleza en general".

EL PROYECTO RENATURAVÍA

La Diputación, en coordinación con la Fundación Biodiversidad y de la mano del Consorcio de la Vía Verde del Aceite de Jaén --del que forman parte los ayuntamientos de Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete-- se va a encargar de ejecutar este proyecto durante tres años.

Y ello después de que el pasado ejercicio consiguiera, con la colaboración de la Sociedad Española de Ornitología, SEO Birdlife, una subvención de 3,2 millones de euros de la Fundación Biodiversidad. Esta partida está sufragada en un 85 por ciento con fondos Feder y el 15 por ciento restante lo financiarán la Diputación de Jaén y la Fundación SEO Birdlife.

Con la puesta en marcha de Renaturavía se pretende mejorar la biodiversidad florística y faunística de la zona, los refugios tanto para insectos como para aves y otras especies y la infraestructura verde desde los accesos urbanos.

En este proceso de renaturalización está previsto que se planten casi 5.200 árboles y más de 17.000 arbustos, que se construyan cinco charcas y dos casas de vida para aves y murciélagos, además de instalar casi 70 refugios para insectos y 65 posaderos de aves. Igualmente, se implantarán cuatro observatorios de aves y cinco nuevas pérgolas verdes que servirán de refugio climático y se acometerá la reconversión de los que ya existen.