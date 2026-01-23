Martos (Jaén) presenta en Fitur su estrategia para convertirse en la capital del oleoturismo

El diputado Francisco Javier Lozano y la concejala Elena Molina - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Martos (Jaén) ha presentado en Fitur 2026 su estrategia para situarse como referente nacional del oleoturismo, poniendo en valor un paisaje único que define la identidad de este municipio jiennense y que, a partir de ahora, se convierte también en eje central de su desarrollo turístico.

Con 26.000 hectáreas de término municipal, de las que más del 80 por ciento son cultivo y más de 21.000 hectáreas están dedicadas al olivar, Martos cuenta con más de un millón y medio de olivos. Cada año se molturan en el municipio alrededor de 80 millones de kilos de aceituna, de los que se obtienen cerca de 20 millones de kilos de aceite de oliva, una magnitud que sitúa a Martos como uno de los territorios oleícolas más importantes del mundo.

Durante la presentación realizada junto al diputado provincial de Turismo, Francisco Javier Lozano, la concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo, Elena Molina, ha explicado que "en Martos el olivar no es solo economía agrícola, es paisaje, es historia y es forma de vida", de ahí que se esté aportando por convertir todo esto en experiencia turística.

Desde el Ayuntamiento se trabaja para convertir el municipio en la capital del oleoturismo. Para ello, no solo se apoya en la magnitud de su olivar y en su patrimonio oleícola, sino en una estrategia concreta de adaptación del territorio para que pueda ser recorrido, interpretado y disfrutado por visitantes.

Esta estrategia se desarrolla a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Martos: Naturaleza, Gastronomía y Aceite', financiado con fondos europeos. Entre las actuaciones más destacadas que contempla, se encuentran la creación de miradores naturales para comprender la dimensión del paisaje del olivar, la digitalización de la experiencia turística y, especialmente, la recuperación de la antigua estación de Renfe como futuro centro del aceite de oliva.

En este punto confluyen dos actuaciones complementarias: la Diputación Provincial de Jaén, que a través de su Plan de Sostenibilidad OleoturJaén, está recuperando el hangar de la antigua estación de Renfe para convertirlo en un espacio dedicado al cicloturismo; mientras que el Ayuntamiento de Martos está rehabilitando el edificio original en el que habrá un espacio gastronómico y de atención e información turística. Este entorno pretende ser el punto neurálgico del oleoturismo en Martos.

Quienes lleguen por la Vía Verde encontrarán allí un lugar donde comprender el paisaje que han recorrido, conocer la historia del olivar y del aceite, acceder a servicios turísticos, alquilar bicicletas y disfrutar de la gastronomía local. Pero además, este centro atraerá a visitantes que acudirán expresamente a Martos y que, a partir de este punto, descubrirán, además de la Vía Verde, la historia, el patrimonio, la oferta cultural y, por supuesto, toda el mundo del olivar como parte de su experiencia.

"Ese espacio será la puerta de entrada al olivar, y estamos trabajando para que esa puerta enseñe al mundo todo lo que Martos tiene que ofrecer", ha señalado Elena Molina.

Por su parte, el diputado de Turismo se ha referido al trabajo conjunto entre Diputación y Ayuntamiento para "la búsqueda de nuevos recursos turísticos" y para que Martos, "cuna del olivar siga creciendo".

Durante la presentación también se ha proyectado el nuevo vídeo promocional de oleoturismo, un material pensado no solo para la promoción exterior, sino también para que los propios vecinos de Martos se reconozcan en él, mostrando el orgullo de un municipio que ha sabido cuidar su paisaje y su historia.