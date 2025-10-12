Más de 200 participantes se dan cita en el vigésimo tercer Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos que acoge Jaén

Más de 200 personas se han dado cita en el XXIII 'Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido a la celebración del 'XXIII Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos', una actividad que ha dado cita a más de 200 personas en el Palacio Provincial.

Según ha informado la Diputación de Jaén en una nota de Prensa, esta sesión ha sido impulsada por la Asociación de Mujeres Bolilleras Jiennenses que se enmarca en la programación de la Feria y Fiestas de San Lucas de Jaén capital.

En esta vigésimo tercera edición de este encuentro, las asociaciones participantes han expuesto sus trabajos y han realizado "demostraciones de este oficio artesanal".

Por su parte, la Diputación, además de haber cedido el Palacio Provincial para la celebración de este evento, ha colaborado económicamente para asistir a las más de 200 participantes y las asociaciones involucradas.