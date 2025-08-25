Más de 230 personas participan en Jaén el VIII Circuito Provincial de Travesías a Nado

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 230 personas han tomado parte en el VIII Circuito Provincial de Travesías a Nado que organiza la Diputación de Jaén y que ha tenido como escenario cinco embalses de la provincia: La Fernandina, en Carboneros; la presa de Siles, La Bolera, de Pozo Alcón; el Yeguas, en Marmolejo, y el Tranco, en Hornos de Segura.

"Esta actividad, que se ha compuesto de cinco pruebas desarrolladas entre junio y agosto, ha permitido volver a promocionar los pantanos jiennenses como lugares idóneos para la práctica de deportes náuticos y, a su vez, dar a conocer parajes naturales ubicados en entornos de gran belleza de nuestra provincia", ha valorado este lunes la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

En esta edición, se ha incrementado en más de 30 personas el número de participantes respecto al circuito anterior, lo que "avala que a lo largo de sus ocho ediciones esta actividad se ha ido consolidando en el calendario deportivo estival y que cada vez tiene una mayor acogida".

De las más de 230 personas participantes en esta octava edición, un total de 71 nadadores han finalizado al menos tres pruebas de las cinco de las que se ha compuesto el circuito, accediendo así a la clasificación general.

Igualmente, en este VIII Circuito Provincial de Travesías a Nado, en el que han colaborado los ayuntamientos de los municipios que han acogido las pruebas, se han establecido ocho categorías, tanto masculinas como femeninas: infantil, junior, sénior, máster 30, 40 y 50, discapacitados y absoluta distancia larga. Además, ha habido categorías para la promoción de este deporte con distancias de 400 metros para adultos y 50 en el caso de menores.

"De esta forma, pretendemos facilitar la práctica en este tipo de actividades no sólo de deportistas profesionales, sino también de todas aquellas personas aficionadas a la natación con el objetivo de posibilitar que todo aquel que quiera tomar parte en las mismas, pueda hacerlo", ha afirmado la diputada de Cultura y Deportes.

Los nadadores María Ángeles Cumbreras, del Club Natación Máster Jaén, y Juan Antonio Gea, del Club Natación Linares, han sido los ganadores en la categoría sénior de esta competición, que comenzó el 15 de junio en el embalse de La Fernandina, en Carboneros, con la V Travesía a Nado Corazón de Olavidia.

La segunda cita fue la II Travesía a Nado Presa de Siles, mientras que la tercera se desarrolló en el pantano de La Bolera, en Pozo Alcón, con la VIII Travesía a Nado Sierra de Cazorla. La X Travesía a Nado Villa de Marmolejo, en el embalse de El Yeguas, fue la penúltima prueba de este circuito, que finalizó en Hornos de Segura con la VIII Travesía a Nado Embalse del Tranco.