Más de 30.000 velas iluminarán el conjunto monumental de Baeza (Jaén) el próximo 12 de septiembre

Presentación de la novena edición de 'Renacimiento a la luz de las velas'. - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conjunto monumental de Baeza (Jaén) se volverá a iluminar con más de 30.000 velas el próximo 12 de septiembre, en una "noche mágica" que atrae a miles de personas hasta esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Será en la novena edición de 'Renacimiento a la luz de las velas', una iniciativa creada en 2018 por la Asociación Baezana de Industrias, Comercios y Servicios (Abisc) que "no ha dejado de crecer" y se ha consolidado como un importante atractivo turístico.

Así se ha puesto de relieve este jueves en su presentación, que ha contado con el presidente de la citada entidad, Sebastián Moreno; el concejal de Comercio, Antonio Jesús Ruiz; el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, entre otros.

Se trata de una cita "ya imprescindible" por su "belleza y singularidad", que en 2025 reunió a más de 20.000 visitantes, según ha indicado el Consistorio. No obstante, "su magnitud trasciende lo presencial": en la pasada edición subo más de 650.000 interacciones en redes sociales, "un dato que multiplica su impacto y refuerza la proyección de Baeza como principal producto turístico andaluz durante ese fin de semana".

También ha destacado que, a pesar de su juventud, 'Renacimiento a la luz de las velas' ha sido plenamente asumido por la ciudadanía, de modo que, "más allá de su dimensión turística, se trata de una celebración que une a todo el tejido asociativo del municipio".

Gracias a esta implicación colectiva, "en las tres últimas ediciones la magia de las velas se ha extendido a distintos barrios como El Salvador, Los Descalzos o San Andrés, ampliando el recorrido y acercando la experiencia a nuevos rincones de la ciudad", ha explicado el Ayuntamiento, desde el que se ha añadido que el cartel de 2026 es obra del artista baezano Pope Cabrera.

"Sobre un fondo carmesí, tonalidad históricamente vinculada a la ciudad, sobresalen enclaves emblemáticos como la Fuente de Santa María, las escaleras del Palacio de Jabalquinto y una de las calles más bellas del corazón monumental, con la torre de la Catedral de la Natividad como testigo, configurando una imagen que refleja la esencia y el carácter monumental de Baeza", ha comentado.

Es la imagen de un evento sobre el que Abisc dará a conocer otras novedades a través de redes sociales y de la página web www.renacimientoalaluzdelasvelas.com Una cita que, además, supone también un importante impulso para la economía local, con un especial impacto en el sector turístico y hostelero, "alcanzándose tradicionalmente el cien por cien de ocupación en hoteles, restaurantes y bares".

En este sentido, cabe recordar que la programación no se limita al sábado 12 de septiembre. La noche del viernes servirá de preámbulo con una velada musical que "anticipará la gran noche de las velas". Además, durante el fin de semana no faltarán conciertos, actuaciones, jornadas de puertas abiertas y actividades culturales en los distintos espacios iluminados, "enriqueciendo la experiencia de vecinos y visitantes".

OPORTUNIDAD

Algo en lo que ha coincidido el diputado de Promoción y Turismo, quien ha resaltado que este evento "que ofrece la oportunidad de conocer desde un prisma diferente esta maravillosa ciudad". "Ya se ha consolidado en el tiempo y que tiene un impacto directo en torno a la generación de pernoctaciones y de desarrollo económico en los comercios y empresas de servicios turísticos", ha señalado.

Igualmente, Lozano ha hecho hincapié en el apoyo de la Diputación a esta iniciativa desde sus inicios, lo que pone de manifiesto la colaboración que se mantiene con el empresariado turístico, en este caso, con Abisc.

Al respecto, ha aludido al "buen trabajo" desde esta asociación, "que ha conseguido que esta actividad pueda ir creciendo año tras año y mejorando". "Son ya casi 20.000 personas aproximadamente las que se desplazan hasta esta ciudad para asistir a esta actividad que genera un retorno promocional y económico muy importante a esta localidad", ha añadido.

Además de colaborar con Abisc en esta iniciativa, la Diputación ha promovido en Baeza el proyecto de fortalecimiento de la actividad comercial, a través de fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que está suponiendo, entre otras actuaciones, la rehabilitación del mercado de abastos de esta localidad.

En su intervención, Lozano también ha recordado la cooperación económica de 175.000 euros que mantiene la Administración provincial con el Ayuntamiento para que esta ciudad "tenga la posibilidad de financiar su presencia en el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que, incluso, pueda hacer actividades de dinamización cultural o acciones de rehabilitación del patrimonio".

PROYECTO DIFERENCIADOR

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte se ha referido a 'Renacimiento a la luz de las velas', como "un proyecto diferenciador y singular dentro de la programación turística de la provincia". "Una actividad que ya está siendo ejemplo para otros muchos municipios, que nos lleva al pasado desde el presente", ha resaltado.

Ha valorado que este tipo de iniciativas "consiguen que los establecimientos de alojamientos, restaurantes y comercios se vean beneficiados, creciendo gracias a este valor añadido y ayudando al desarrollo de la ciudad, de la comarca y de la provincia".

En este punto, Ayala ha aplaudido la labor tanto de Abisc como de los emprendedores y empresarios del sector turístico que, según ha asegurado, "tienen en la Junta un aliado". Asimismo, ha aplaudido también la colaboración de la administración local "que tiene muy claro el modelo turístico de calidad y calidez que quiere conseguir desde Baeza".