Más de 400 personas participan en Jaén en la segunda jornada de los XXXVIII Juegos de Deporte Especial

Segunda jornada de los XXXVIII Juegos de Deporte Especial, celebradas en el Olivo Arena - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas de cerca de una treintena de entidades de 18 municipios de la provincia de Jaén se han dado cita en el Palacio de Deportes Olivo Arena de la capital jiennense para participar en la segunda jornada de los XXXVIII Juegos Provinciales de Deporte Especial.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido a esta actividad en la que los participantes han practicado distintas modalidades deportivas adaptadas a sus condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, como el ajedrez, baloncesto, fútbol sala, petanca, tenis de mesa y dominó.

Un total de 130 acompañantes han contribuido al desarrollo de esta jornada, en la que, como ha destacado Colomo, "el deporte ha sido el protagonista". En esta línea, la responsable del área de Cultura y Deportes de la Administración provincial ha subrayado el fin de esta iniciativa para fomentar la inclusión, ya que "permite a las personas con discapacidad participar en actividades deportivas y favorece su integración en la sociedad".

Esta jornada de convivencia --en la que también han tomado parte el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, y las concejalas de los ayuntamientos jiennense y torrecampeño, Beatriz López y María Jesús Rodríguez, respectivamente-- contempla la entrega de medallas a todos los participantes, camisetas tanto para los deportistas como para sus acompañantes y un trofeo para cada una de las entidades asistentes.

Las entidades participantes proceden en esta segunda jornada de las localidades jiennenses de Alcalá la Real, Andújar, Arquillos, Baeza, Bailén, Cambil, Huelma, Jaén, Jódar, Linares, Mancha Real, Porcuna, Pozo Alcón, Santisteban del Puerto, Torredelcampo, Úbeda, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo.