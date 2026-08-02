Más de 5.000 personas respaldan los conciertos de las "Noches de Palacio" de la Diputación de Jaén

Concierto de las "Noches del Patio" de la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas han respaldado la décima edición del programa "Noches de Palacio" 2026 de la Diputación, que ha colgado el cartel de "no hay entradas" en la totalidad de los conciertos llevados a cabo en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén.

Según ha detallado la Diputación de Jaén en una nota de prensa, la décima edición de Noches de Palacio ha incluido entre el 5 de junio y el 25 de julio, un total de catorce actuaciones que han contado con la presencia de destacados artistas y grupos del panorama musical español, además de que ha estado también compuesta por nuevas propuestas de espectáculos multidisciplinares.

En este sentido, la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado cómo esta cifra de asistentes pone de manifiesto "el enorme respaldo" por parte del público a este programa con más de una década y que ha calificado como "una de las grandes citas culturales del verano en Jaén".

Asimismo, Colomo ha señalado que este programa cultural "ha dado un paso más" y ha conseguido "no ser solo un ciclo de conciertos, sino que se ha convertido en una experiencia cultural completa, donde la música dialoga con el patrimonio, con la creatividad y con propuestas que han permitido descubrir nuestro Centro Cultural Baños Árabes", con actividades familiares, visitas, recorridos e iniciativas inmersivas. Además, el programa de esta edición ha dado protagonismo a artistas de la provincia, junto con grandes nombres del panorama nacional y con una programación diversa, igualitaria "y de máxima calidad".

De esta manera, Estrella Morente y Carmen Álvarez dieron el pistoletazo de salida a esta edición por la que han pasado también Sidonie, Relente, Javi Medina, El Jose, Fran Rama, Los Mejillones Tigre, Éxtasis junto a Cervatana, Xoel López, Violeta, Tanxugueiras -que actuaron junto a Gregotechno y Estudio Noveno -; o Yarea, a los que se han sumado la velada flamenca de Javier Valero y el espectáculo para el público infantil 'Yo soy ratón'.