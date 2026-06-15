Más de 70 empresas participan en Baeza (Jaén) en el VI Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria'

Imagen del VI Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén, en colaboración con la Fundación Unicaja Jaén, ha organizado en Baeza (Jaén) el VI Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria', en el que se han dado cita más de 70 empresas industriales de las comarcas de La Loma y Las Villas.

El diputado Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha inaugurado junto a la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, esta jornada orientada a fortalecer las relaciones entre empresas industriales de la provincia y seguir acercando el proyecto 'Jaén por Industria' al tejido empresarial del territorio.

"Ha sido un éxito total, ya que el aforo se ha completado para participar en una jornada que forma parte de las acciones de dinamización y conexión empresarial impulsadas para fortalecer el ecosistema industrial de la provincia", ha dicho Carmona.

Estos encuentros se conciben como espacios de networking en los que se conoce de primera mano las diferentes iniciativas y proyectos que se están poniendo en marcha, se favorece el intercambio de experiencias, la generación de sinergias y la identificación de oportunidades de colaboración para generar riqueza y empleo.

El programa del VI Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria' ha incluido la ponencia 'Renacimiento industrial: paradigmas y prospectiva', que ha corrido a cargo de Alfonso Miguel Márquez-García, profesor de la Universidad de Jaén y secretario del Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía (OEEA).

Además, se ha celebrado una mesa redonda con la participación de Sebastián Moreno, de Pópulo, Servicios Turísticos; Carmen Morillo, de Oleícola Jaén; y Beatriz Espuny, de Carboliva; que han compartido su experiencia y visión sobre los retos y oportunidades del sector industrial jiennense.