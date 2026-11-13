Más de 7.000 personas participan en la provincia de Jaén en las actividades del programa 'Mayores en acción'

Visita al taller de gimnasia de mantenimiento en Arjona. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARJONA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Más de 7.000 personas participan en las actividades que se desarrollan en 128 poblaciones de la provincia de Jaén en el marco del programa 'Mayores en acción'.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha visitado este viernes los talleres que se celebran en Arjona y Torredelcampo.

Medina ha agradecido la acogida y participación de las personas mayores de 65 años que encuentran en esta iniciativa propuestas que dan respuesta a sus necesidades y demandas.

"Nuestro objetivo es fomentar la autonomía personal mediante talleres y acciones de formación que tienen que ver con el bienestar físico, mental y social de estas personas, favoreciendo un envejecimiento activo y saludable", ha explicado.

Ha destacado, además, que "son más de 7.000 las personas que están participando en los 293 talleres que se desarrollan en los municipios menores de 20.000 habitantes y en sus núcleos de población". En total, el programa 'Mayores en acción' ha llegado a 128 poblaciones de la provincia de Jaén.

En Torredelcampo, Medina se ha desplazado al polideportivo municipal junto al alcalde, Javier Chica, para conocer las impresiones de las más de 300 personas que participan en un taller de gimnasia de mantenimiento.

En Arjona, acompañada por el concejal de Deportes, la concejala de Cultura y la concejala de Igualdad, Joaquín García, Toñy Escabias y Carmen Salas, respectivamente, ha conocido en el gimnasio municipal al grupo de más de 155 personas inscritas en un taller similar.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación ha señalado que el objetivo de estas visitas "saber la opinión de los usuarios en primera persona, conocer los aspectos que cambiarían o añadirían a esta programación".

"Queremos que las personas mayores salgan de sus casas, que puedan hacer aquellos cursos que les apetezca. Hablamos de movilidad articular, gimnasia y baile, pero hay también de memoria, o hasta de yoga, porque los perfiles de estas personas han cambiado mucho y sus demandas también", ha afirmado.

El programa 'Mayores en acción', que se lleva a cabo a lo largo de todo el año, incluye talleres para acercar las nuevas tecnologías a este colectivo, así como actividades de estimulación de la memoria, mantenimiento físico, gimnasia acuática, musicoterapia o yoga.

También se presta especial atención al desarrollo personal y cognitivo mediante acciones orientadas a reforzar la autoestima, la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación y otras capacidades que contribuyen a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.