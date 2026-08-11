Más de 7.800 menores de la provincia de Jaén participan en las escuelas de verano de la Diputación

Visita a una escuela de verano de Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 7.820 menores de la provincia de Jaén participan en las escuelas de verano del programa 'Concilia en Verano', una iniciativa impulsada por la Diputación de Jaén en el marco del Plan Corresponsables y en colaboración con los ayuntamientos jiennenses de menos de 20.000 habitantes.

Este año, el programa se desarrolla en 86 poblaciones jiennenses y ha permitido la contratación de cerca de 350 personas para la prestación de este servicio, que ofrece a la población infantil una alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones, al tiempo que facilita a las familias la conciliación de la vida personal y laboral.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, que ha visitado las distintas actividades desarrolladas en el marco de este programa en Santo Tomé, Chilluévar, Burunchel y La Iruela, ha puesto de relieve que 'Concilia en Verano' "no solo ofrece un servicio que facilita la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y social, sino que también promueve la corresponsabilidad en los cuidados".

En este sentido, Medina ha destacado que esta iniciativa incorpora actividades específicamente orientadas a fomentar la igualdad y la corresponsabilidad, "con objeto de avanzar hacia un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado y contribuir a construir una sociedad más igualitaria".

De igual forma, la responsable del área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha señalado que la Diputación de Jaén ha elaborado y facilitado a todos los ayuntamientos una guía de actividades con enfoque de corresponsabilidad, "en la que se incorporan orientaciones y propuestas para la puesta en marcha de actividades lúdicas, atractivas, creativas e innovadoras que contribuyan al fortalecimiento y fomento de estos valores entre los más pequeños".

Además de esta guía, los servicios de 'Concilia Verano' han contado con jornadas de formación previas dedicadas a la igualdad y corresponsabilidad y con el acompañamiento y asesoramiento de los Servicios Sociales Comunitarios de la Administración provincial.

En esta línea, Francisca Medina ha destacado que a través de las visitas realizadas a los distintos municipios, "se ha podido comprobar de primera mano la amplia implantación de estas propuestas, especialmente en aquellas localidades que mantienen este programa durante el mes de agosto".

"Estamos comprobando cómo esta guía de actividades se está aplicando de forma muy generalizada, en el que la corresponsabilidad es el eje transversal de las acciones que se desarrollan en el marco de 'Concilia Verano'", ha subrayado la responsable provincial.