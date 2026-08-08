Más de medio centenar de menores acuden a la ludoteca de Geolit en Jaén que facilita la conciliación laboral

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, visita la ludoteca de Geolit. - DIPUTACIÓN JAÉN

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha destacado que más de medio centenar de menores, de entre 4 y 13 años acuden este verano al aula de ocio de Geolit, una ludoteca que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras del parque científico y tecnológico.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, que ha visitado este servicio ofrecido gratuitamente por la Diputación, ha subrayado "el éxito" de esta iniciativa que abrió sus puertas el pasado 23 de junio y permanecerá a disposición de los trabajadores de este espacio productivo hasta el 9 de septiembre.

"Esta aula de ocio demuestra nuestro firme compromiso con facilitar la conciliación familiar y laboral a las personas que trabajan aquí durante este periodo estival, ofreciendo este servicio a los profesionales que vienen a diario a Geolit", ha reseñado la diputada provincial, que ha puesto el acento en el programa de actividades lúdico-educativas que se desarrollan en esta ludoteca, adaptadas a las distintas edades.

"Estas semanas se están llevando a cabo talleres de robótica, deportes, manualidades, actividades artísticas, juegos de lógica, dinámicas de atención y numerosas propuestas orientadas al aprendizaje a través del juego. Todo, de la mano de una empresa jiennense que ofrece un servicio de calidad en las instalaciones del propio parque", ha añadido.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit ha destacado que acciones como esta aula de ocio "refuerzan al Parque Científico y Tecnológico Geolit como un entorno innovador y atractivo, no solo para la implantación y crecimiento de empresas, sino también como un espacio pensado para mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en él".

Geolit ha convocado el concurso infantil de dibujo ¿Qué es Geolit para ti?, dirigido a los menores que asisten a esta ludoteca, con el que se pretende fomentar la creatividad de los niños que participan este verano en el aula de ocio y, al mismo tiempo, acercarles al entorno en el que sus familias desarrollan su actividad profesional.

A través de un dibujo, los participantes deben plasmar a Geolit como "espacio de ciencia, tecnología, innovación, naturaleza y emprendimiento". En este concurso se han establecido tres categorías en función de la edad: de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y de 10 a 13 años.

En cada una de ellas se concederá un primer y un segundo premio, mientras que todos los participantes recibirán un diploma de participación y un pequeño detalle dulce como reconocimiento a su esfuerzo. Los trabajos se podrán presentar hasta el 5 de septiembre.

La entrega de premios tendrá lugar el 7 de septiembre, en el marco de un desayuno de convivencia de final de verano al que estarán invitados los padres y madres que deseen participar, convirtiendo la jornada en un encuentro entre las familias, los niños y el propio Parque Científico y Tecnológico Geolit.