Nuevas mejoras para el área recreativa de la piscina natural de Armujo, en Orcera (Jaén)

ORCERA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El área recreativa de la piscina natural de Armujo, en Orcera (Jaén), ha incorporado nuevas mejoras, mientras que los núcleos rurales de La Hueta y Linarejos, también pertenecientes a Orcera, ya cuentan con alumbrado público solar autónomo.

Se trata de dos iniciativas en las que la Diputación de Jaén ha colaborado económicamente a través de la convocatoria de ayudas dirigidas a ayuntamientos jiennenses para la puesta en marcha del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático.

En lo que respecta al área recreativa de la piscina de Armujo, se han plantado nuevos árboles, además de renovar elementos de mobiliario y vestuarios. Así lo ha indicado la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, durante su visita a Orcera (Jaén), junto al alcalde, Juan Francisco Fernández, para comprobar las actuaciones realizadas.

En concreto, en el área recreativa de la piscina de Amurjo se han plantado una treintena de árboles y se ha acondicionado con mesas de picnic, bancos, papeleras de madera y la construcción de un aseo, duchas y vestuarios integrados en el entorno.

En los núcleos rurales de La Hueta y Linarejos se ha instalado alumbrado público solar autónomo en zonas que actualmente carecían de iluminación pública para dar así "más seguridad y accesibilidad en estos espacios".

En total, se ha realizado una inversión superior a los 31.000 euros, con los que se han llevado a cabo "actuaciones con un impacto directo tanto sobre el medio ambiente como para el bienestar de la población y que han mejorado estos espacios públicos para el disfrute de sus vecinos y vecinas", ha subrayado Uceda, quien ha felicitado al alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, "por su trabajo y compromiso con la sostenibilidad y por preparar a su pueblo para los retos ambientales del futuro".

A través de la convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, "la Diputación ha subvencionado un total de 62 proyectos en la convocatoria de 2025, con un importe de 640.000 euros en total, que han posibilitado que actuaciones como esta de Orcera sean una realidad".

"Con este tipo de iniciativas reafirmamos nuestro compromiso con los municipios de la provincia, impulsando proyectos que favorecen la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente frente al cambio climático", ha afirmado Uceda.