El nuevo mirador de Albanchez de Mágina (Jaén) muestra el paisaje del olivar de montaña

Visita al nuevo mirador de Albanchez de Mágina - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha habilitado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OletourJaén, un nuevo mirador en Albanchez de Mágina, (Jaén) una instalación que evoca la rica biodiversidad del parque natural y desde el que se puede contemplar el paisaje del olivar de montaña.

El diputado provincial Francisca Reyes ha visitado junto al alcalde de esta localidad, Diego Fernández, este espacio que se ha denominado "Mirador de las mariposas" y que está ubicado en la entrada a esta localidad desde Torres.

Reyes ha puesto de relieve el diseño de este mirador "que identifica la biodiversidad y el paisaje de Sierra Mágina" y ha recordado que forma parte de la red de miradores que se han diseñado por distintos puntos de la provincia para mostrar al turista el mar de olivos jiennense.

Esta red busca "poner en valor nuestra singularidad, esa singularidad que representa el paisaje del olivar y que es uno de los principales argumentos para venir a la provincia de Jaén", ha apuntado el diputado.

Por su parte, el alcalde de Albanchez de Mágina ha mostrado su satisfacción por este nuevo mirador, "un espacio muy original con el que se ha embellecido esta zona de la localidad para los vecinos y para nuestros visitantes".

La empresa ubetense More&More Design ha sido la encargada de diseñar este espacio en el que tienen especial protagonismo las mariposas, con el objetivo de rememorar la gran cantidad de especies que existen en el Parque Natural de Sierra Mágina, así como las especies de plantas silvestres de este entorno natural.

Esta instalación forma parte de la red de miradores que ha creado la Diputación de Jaén para promocionar el paisaje del olivar a través del PSTD OleotourJaén, que cuenta con una dotación total de 4,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno central.

Con esta red, se han inventariado 130 miradores paisajísticos, se han construido específicamente miradores artísticos como el de Albanchez, Úbeda, Jaén, Porcuna u Orcera, entre otros, además de que en la misma se incluyen enclaves emblemáticos del paisaje como Iznatoraf, Baños de la Encina o Siete Pilillas, en Pegalajar, entre otras actuaciones.