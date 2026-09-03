La película 'Gien' se rodará en diferentes enclaves de la provincia de Jaén

Presentación de la película 'Gien'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película de ciencia ficción 'Gien', de Álex Escudero, comenzará a rodarse "dentro de muy pocos meses" y tendrá como escenario diferentes enclaves de la provincia de Jaén.

El Centro Cultural Baños Árabes ha acogido este jueves la presentación de proyecto cinematográfico, cuya historia se sitúa en el año 2231, en "un futuro marcado por el cambio climático y una sequía que ha transformado a Jaén en un territorio árido e inhóspito".

Una zona donde el agua ha dejado de ser un recurso y se ha convertido en la principal herramienta de poder y de luchas entre los distintos grupos de población que sobreviven.

Su director ha participado en esta puesta de largo, que también ha contado con la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el concejal jiennense de Juventud, José Manuel Higueras, según ha informado la Administración provincial.

Colomo ha dado la enhorabuena a Escudero por escribir y dirigir esta ficción, en cuya realización participará un amplio equipo técnico y artístico también jiennense y que contará con el apoyo de la Administración provincial.

"Es un placer poder acompañarte en este proyecto, en esta nueva andadura que tienes, porque, al final, de lo que se trata es de apoyar el talento de la provincia de Jaén, un talento que nace aquí y que, además, quiere hacer a la provincia una parte fundamental de su historia", ha declarado.

Esta es, según ha añadido, "una de las principales razones" para "apostar por este proyecto". En este punto, ha subrayado que apostar por la cultura también supone hacerlo por quienes la crean, que son "los verdaderos artífices de todo esto".

"Las administraciones, aquí estamos el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación, aunque luego puedan sumarse otros patrocinadores privados, lo que hacemos es acompañaros. Sois vosotros los que tenéis la idea, los que trabajáis sin descanso para hacer que pase a ser una realidad y que nos contéis la historia desde Jaén y con esa mirada profundamente jiennense", ha afirmado.

Además, la responsable de Cultura y Deportes ha mostrado su confianza en el éxito de esta iniciativa cultural, dada la trayectoria de Álex Escudero, que viene avalado por su anterior trabajo, 'The last Olive'.

"Demostraste algo muy interesante, que los lugares que vemos todos los días y que fueron parte de nuestras historias personales, en muchas ocasiones pueden convertirse a través de una cámara en escenarios de historias increíbles que nos llevan a soñar y a imaginar otros mundos totalmente muy lejanos de nuestro día a día", ha concluido Colomo.