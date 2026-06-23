El Plan Especial de Empleo Municipal de la Diputación de Jaén superará tres millones de euros y creará 73.700 jornales

JAÉN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Especial de Empleo Municipal de la Diputación de Jaén 2026-2027 estará dotado con 3.042.000 euros con los que se prevé generar 3.200 contratos y 73.700 jornales.

Se trata del quinto plan consecutivo de estas características que pone en marcha la Administración provincial, según ha explicado este martes el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que ha presentado la convocatoria.

"El objetivo es seguir luchando contra la temporalidad del empleo en el mundo rural y para responder a la reducción de peonadas que ha originado el tren de borrascas de meses anteriores, con la consiguiente pérdida de actividad agraria en nuestra provincia", ha explicado. Los ayuntamientos podrán presentar sus propuestas para incorporarse a este plan hasta el 23 de julio.

Agea ha recordado que en los últimos cinco años la Diputación "ha puesto a disposición de los consistorios jiennenses 29,3 millones de euros para políticas de empleo rural, con más de 24.000 contratos y algo más de 560.000 jornales generados, que han ayudado a los trabajadores y a las trabajadoras del campo a acceder al subsidio agrícola y a la renta agraria, ya que estos jornales computan para poder tener aprobada esa ayuda".

Los objetivos fundamentales de este plan son cuatro. En primer lugar, sirve "para activar el empleo, preferentemente agrario, por la temporalidad que existe en este sector en una provincia donde la agricultura tiene un peso muy relevante".

En segunda instancia, "reducen los desequilibrios territoriales en zonas rurales para que las personas que habitan en el mundo rural sigan viviendo en los pueblos". También es "importante" este plan porque contribuye a "movilizar la economía" en los municipios y complementa las rentas de los trabajadores para incentivar el consumo en los pequeños negocios de los municipios".

Como cuarta finalidad, el diputado ha situado la de "seguir mejorando las infraestructuras y los servicios públicos municipales para que los ayuntamientos sigan respondiendo a las demandas de sus vecinas y vecinos".

Con este nuevo Plan Especial de Empleo Municipal se financiarán los gastos de las entidades locales por los contratos que formalicen a trabajadores y trabajadoras desempleadas, preferentemente eventuales agrarios de municipios menores de 20.000 habitantes.

No obstante, según ha aclarado, "también se ha abierto la posibilidad a las localidades mayores de 20.000 habitantes para que puedan aportar dinero y afectar al Plan de Fomento del Empleo Agrario también esos proyectos que permitan luego contratar trabajadores".

De este modo, está previsto que se subvencionen los costes salariales y extrasalariales, los gastos de Seguridad Social y la indemnización por finalización de contratos de trabajadores desempleados, preferentemente del Régimen Agrícola inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.

SINGULARIDAD

"Somos la única Diputación de España que afecta estos proyectos a la normativa del Plan de Fomento de Empleo Agrario con el fin de que estos jornales sirvan para acceder al subsidio y renta agraria, hecho que es muy relevante, en especial en un año con estas borrascas que han reducido la campaña y hay problemas para conseguir esos jornales necesarios para acceder a estos subsidios", ha recalcado.

Otra peculiaridad de este plan es que con su ejecución se pretende que "los contratos que se formalicen amplíen las oportunidades a las máximas personas posibles, de ahí que, si esos contratos llevan la financiación de la Diputación, no podrán tener una duración superior a un mes".

Una vez publicada esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, los ayuntamientos tienen un plazo de 30 días para incorporarse al plan. Por tanto, tendrán hasta el 23 de julio para comunicar las propuestas que pretenden ejecutar.

Las asignaciones se han realizado por tramos de población, de conformidad con lo acordado en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia. De esta forma, las partidas asignadas irán "desde los 27.000 euros para aquellos municipios menores de 1.000 habitantes hasta los 42.000 euros para las localidades con una población de entre 10.000 y 20.000 habitantes".

Cuando se haya aprobado el plan con las actuaciones propuestas por los ayuntamientos, se realizará un pago anticipado a todos los municipios. Las actuaciones incluidas en esta convocatoria se podrán ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que la justificación se deberá presentar por parte de los municipios beneficiarios hasta el 1 de abril de 2028.

Para concluir, José Luis Agea ha insistido en la singularidad de estos planes de empleo, que la Diputación de Jaén convoca "sin tener competencia alguna en esta materia", demostrando una vez más su "sensibilidad, apuesta y compromiso" con la provincia de Jaén, con el mundo rural y con los pueblos pequeños y medianos.