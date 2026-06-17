Pozo Alcón (Jaén) acogerá del 31 de julio al 1 de agosto la 18ª edición del Imagina Funk

Presentación del Imagina Funk - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Imagina Funk celebrará su 18ª edición los días 31 de julio y 1 de agosto en Pozo Alcón (Jaén). La Diputación de Jaén patrocina este festival que cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía, y que forma parte de la acción promocional 'Jaén en julio'.

Se trata de un evento que "aúna música y un entorno único, un maridaje perfecto con grandes voces del soul y del funk y con el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas como escenario".

Así lo ha destacado el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, que ha participado en la presentación de este certamen junto al alcalde de Pozo Alcón, Iván Cruz, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, la responsable de eventos de Heineken España, María Rivera, y el director de esta festival, Juan Ramón Canovaca.

Perales ha puesto de relieve la singularidad y la calidad de este certamen "que es una cita imprescindible para los amantes del funk y del soul y uno de los grandes tesoros de Jaén en julio". El diputado tambiñen ha destacado la consolidación de este evento y su impacto económico en esta zona del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado José Ayala ha manifestado que el Imagina Funk "es un proyecto que ha sabido convertir la pasión por la música en una auténtica seña de identidad". "Hablamos de un evento referente para los amantes del funk y el soul, que trasciende nuestras fronteras y que proyecta el nombre de Jaén y de Andalucía", ha dicho Ayala.

Al mismo tiempo, ha apuntado el compromiso de la Junta "con actividades que, como Imagina Funk, generan oportunidades, impulsan el turismo, dinamizan la economía local y contribuyen a fijar la población al territorio", además de recordar que se trata de una iniciativa "que apuesta por la excelencia, la singularidad y la vertebración del territorio".

En esta misma línea, el alcalde de Pozo Alcón se ha referido a Imagina Funk como "un festival con mucha alma y que conforma una gran familia, tanto por la organización como por el público", además de subrayar que su celebración en esta localidad "da la oportunidad a este municipio de ponerlo en el mapa de la cultura y de la música, además de dar a conocer los recursos con los que cuenta".

La programación de Imagina Funk 2026, que cuenta también con la colaboración de la Fundación SGAE, es "probablemente la mejor programación de este festival en sus 18 años", ha señalado Juan Ramón Canovaca, que ha sido el encargado de desgranar el cartel de esta edición.

El viernes 31 de julio, este festival abrirá con sesiones de DJ's y Jam session en el paraje de El Bosque Encantado, como preludio de los conciertos que se llevarán a cabo en el recinto del festival que correrán a cargo de Akiba Afrobeat, Funky Times y Hip Horns Brass Collective.

Asimismo, el sábado, 1 de agosto, los conciertos estarán protagonizados por The Cherry Boppers & Patricia Reckless, la cantante Madz y Philip Lassiter. Además, esta edición contará con la participación del DJ Telephunken, la pareja de DJ's Le Couple Sound y Juanma Quesada-Drumandjazz Collective.

La celebración de Imagina Funk cerrará el calendario de festivales de 'Jaén en julio' 2026, del que también forman parte BluesCazorla --del 2 al 4 de julio--; Un mar de canciones, que se desarrollará del 9 al 11 de julio; Etnosur, que tendrá lugar entre los días 16 y 19 de julio; y Vértigo Estival, que se desarrollará los días 24 y 25 de julio.