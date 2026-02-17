Los Premios de la Provincia de Jaén 2026 reconocen a Baltasar Garzón, Macrosad, Fanny Rubio y Club de Atletismo Unicaja

Premio de la Provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurista Baltasar Garzón, la cooperativa Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior son las entidades propuestas por la Presidencia de la Diputación jiennense para recibir los Premios de la Provincia 2026.

"Un año más hemos querido reconocer la trayectoria de estas personas, empresas y entidades, y sobre todo su implicación con nuestra tierra", ha explicado este martes en una nota el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, sobre estos galardones, que se entregarán el próximo 19 de marzo en el marco de la celebración del Día de la Provincia.

En esta línea, ha destacado "el compromiso con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de las personas de Baltasar Garzón", y el "camino recorrido por la firma Macrosad y su expansión nacional durante sus más de 30 años de vida".

Igualmente; ha valorado la proyección alcanzada por la linarense Fanny Rubio, "una autora esencial de la literatura y el pensamiento contemporáneos", y "la gran labor en el fomento y la promoción del deporte que ha realizado durante cerca de medio siglo el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior".

"Se han distinguido de igual forma por su compromiso con nuestra provincia y la ciudadanía jiennense y por posicionar positivamente el nombre de Jaén", ha añadido el presidente de la Diputación.

En este sentido, los Premios de la Provincia reconocerán este año al torreño Baltasar Garzón Real, "una figura de referencia en la justicia y en la defensa de los derechos humanos tanto en España como a nivel internacional".

Además, ha valorado "su labor en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada cuando ejercía como juez en la Audiencia Nacional, al igual que su trabajo incansable en la lucha contra crímenes contra la humanidad, la promoción de la justicia universal y la visibilización de la memoria histórica".

"Una tarea ingente que no le ha impedido estar siempre a disposición de nuestra provincia cuando se le ha requerido, en especial en actividades como los cursos de verano que cada año se desarrollan en su localidad natal de Torres", ha comentado.

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Con respecto a la cooperativa Macrosad, Reyes ha indicado que, "tras más de tres décadas de trayectoria, se ha convertido en una de las principales firmas en el sector de servicios sociosanitarios en el ámbito nacional".

Nacida en Jaén y con sede en el Parque Científico-Tecnológico Geolit, "sobresale por su compromiso con la excelencia a través de la innovación, la investigación, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios que presta en el ámbito del cuidado de las personas".

"Macrosad también se ha convertido en un motor de empleo, ya que en la actualidad cuenta con más de 8.000 profesionales en casi un centenar de centros de trabajo destinados a la atención de distintos colectivos", ha detallado. Atiende "a más de 23.000 personas" y es "una muestra patente de que Jaén es una tierra de oportunidades capaz de generar proyectos sólidos, innovadores y comprometidos con el desarrollo social y económico".

El Premio de la Provincia 2026 a Fanny Rubio responde a la "gran proyección" que ha alcanzado en el panorama cultural nacional. Su obra, que abarca poesía, narrativa y ensayo, se caracteriza "por su mirada crítica y profundamente humanista, atenta a la memoria, la identidad, la experiencia histórica y una especial sensibilidad hacia la voz de las mujeres".

Reyes también ha señalado "su capacidad para conjugar creación y reflexión, además de su promoción de la lengua y cultura españolas durante su paso por la dirección del Instituto Cervantes de Roma". Su obra, reconocida con numerosos galardones, está impregnada por "la memoria del sur y el paisaje jiennense, que son el hilo que une su creación con sus raíces".

"Este galardón a Fanny Rubio supone reconocer a una creadora de excelencia y, al mismo tiempo, reivindicar la capacidad de esta tierra para generar pensamiento, literatura y referentes culturales de primer nivel", ha explicado.

DEPORTE

Por último, el Premio de la Provincia 2026 se otorgará al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, un conjunto que inició su actividad hace casi medio siglo en la capital y que "ha sido clave para el desarrollo del deporte en la provincia".

"A lo largo de sus cerca de cinco décadas de historia se ha consolidado como un referente y catalizador del atletismo provincial, impulsando su práctica y fomentando de manera constante los valores asociados al ámbito deportivo", ha afirmado el presidente de la Diputación.

Desde la denominación original de Club Deportivo Zeus hasta la actual han sido muchos los atletas de talla nacional e internacional que han pasado por sus filas: olímpicos como Manuel Pancorbo, Natalia Romero o Sebastián Martos, hasta paralímpicos como Juan Antonio Prieto, que logró siete medallas en total.

Asimismo, ha enumerado "otros grandes" como Juan José Rosario, Francisco Javier Lara, Juande Jurado, María Peinado, Laura Blanco, Juan Ramón Barragán, Carlos Rojas o Alberto González, que han "dejado una huella imborrable en la historia deportiva de la provincia".

La propuesta de concesión de los XII Premios de la Provincia de Jaén por parte de la Presidencia de la Diputación se ha tratado este martes en la Comisión Informativa de Cultura y Deportes. Será elevada en la siguiente sesión ordinaria del pleno, que tendrá lugar el próximo 27 de febrero, como establece el artículo 18 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Administración provincial.

LARGA LISTA

Los colectivos e instituciones que serán distinguidos este año se sumarán a la larga lista de personalidades, asociaciones y empresas que ya cuentan con este reconocimiento, como las firmas Acesur, Alvic, Valeo, Cruzcampo, el grupo empresarial Luis Piña, el periódico Ideal y Diario Jaén, la fábrica de galletas en Jaén del grupo SIRO, el Grupo GEA, Jaencoop, Olivar de Segura e Interóleo y la Caja Rural de Jaén.

También lo tienen las entidades Aprompsi, Síndrome de Down de Jaén y provincia, ALES, el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, la Cruz Roja de la provincia, la Federación Provincial de Alzheimer de Jaén, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Nacional de Policía y la ONCE en Jaén o el Grupo de Espeleología de Villacarrillo.

Otros galardonados con anterioridad han sido el escritor Juan Eslava Galán, el cocinero Pedro Sánchez, la UJA, el cantante Raphael, el abogado Manuel Medina, el actor y humorista Santi Rodríguez, los cinco festivales de Jaén en Julio, la plantilla del Plan Infoca, las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la provincia y la sociedad civil y los colectivos esenciales durante la pandemia de la covid-19; los chefs con estrella Michelin de la provincia, el Jaén Paraíso Interior FS, el general de brigada Luis Ortega o el Orfeón Santo Reino.