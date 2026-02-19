El presidente de la Diputación de Jaén aborda con la directora de la Guardia Civil obras en la academia de Úbeda

Encuentro sobre la academia de la Guardia Civil en Úbeda. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido este jueves un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para abordar el proyecto de adecuación que va a llevar a cabo la Administración provincial en el edificio principal de la academia de Úbeda.

En la reunión, donde también se ha analizado la apertura de este centro el pasado lunes, después de más de 30 años sin actividad, también han participado el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares.

En ella, han perfilado las obras que llevará a cabo la Diputación en esta academia de la Benemérita, con una inversión que se sitúa en torno a los 700.000 euros. Esta actuación, que se centrará en la fachada y la planta baja del edificio principal, viene a complementar la realizada por el Gobierno de España para abrir este centro formativo.

Las obras estarán dirigidas principalmente a adecuar los espacios y mejorarlos desde el punto de vista energético y la confortabilidad. En concreto, en el interior de la planta baja se va a adecuar la distribución a un uso administrativo.

Para ello, está prevista la creación de oficinas, se mejorará la accesibilidad, se actuará sobre los elementos de revestimiento, instalación eléctrica, iluminación y climatización y también en el aislamiento térmico de los muros de la fachada, entre otras cuestiones.

En cuanto al exterior del edificio, se mejorará la eficiencia energética y aspectos de apariencia de la propia fachada, aunque manteniendo sus elementos originales.

Por otra parte, en el encuentro también se han abordado futuras líneas de colaboración para seguir realizando mejoras en las dependencias de la academia ubetense, según ha informado en una nota la Administración provincial.