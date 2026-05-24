El presidente de la Diputación de Jaén felicita al Jaén Paraíso Interior por lograr la Copa del Rey

El Jaén Paraiso Interior celebra la Copa del Rey de fútbol sala. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CÁCERES/JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha felicitado al Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala por la consecución de su primera Copa del Rey.

Tal y como ha emitido la institucón provincial en una nota, Reyes, que ha asistido a la final four de este torneo que se ha disputado este fin de semana en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, ha destacado la "temporada histórica del equipo amarillo" que tras conquistar su cuarta Copa de España el pasado mes de marzo, suma a sus vitrinas la Copa del Rey de la que había sido subcampeón hasta en cuatro ocasiones.

Además del juego y esfuerzo del conjunto jiennense sobre la pista, el presidente de la Administración provincial ha puesto en valor el apoyo de la marea amarilla, "la mejor afición de España, que tanto en el partido de semifinales ante el Barça, como en la final ante Jimbee Cartagena, ha arropado y animado al Jaén Paraíso Interior".