La producción de cereza en la provincia de Jaén se estima esta campaña en más de 700.000 kilos

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lonja de la Diputación de Jaén ha acogido este miércoles la XIV Muestra de la Cereza, en la que se ha podido degustar esta fruta procedente de Torres y Castillo de Locubín. Ambos municipios concentran su producción en la provincia, donde esta campaña se esperan más de 700.000 kilos.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, junto a la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha participado en esta actividad incluida en la estrategia Degusta Jaén y con la que se promociona las bondades de este producto.

Las cerezas de las cooperativas San Marcos, de Torres, y Cerezas y Almendras Castillo, de Castillo de Locubín, protagonizan esta muestra, que también se traslada a los mercados de abastos de la ciudad de Jaén.

"Con ella intentamos poner en valor lo que tenemos, una fruta de temporada de la que somos uno de los mayores productores de España y de la que nos sentimos orgullosos", ha señalado Perales.

Con más de 1.300 hectáreas de cultivo de cerezo, Jaén es la primera provincia andaluza en extensión de este cultivo y la tercera de España. Al hilo, el vicepresidente segundo se ha referido a la calidad y cantidad de esta campaña en el territorio jiennense, donde se prevé una producción de más de 700.000 kilos.

"Parece que va a ser un buen año, al menos mejor que los anteriores", ha augurado. En este sentido, ha deseado lo mejor a los productores de cereza de la provincia "porque dan jornales y trabajo" y porque apuestan por un sector que "posiciona" también a Jaén en el mundo gastronómico y que "fortalece" su sector agroalimentario.

Además de la degustación ofrecida en la lonja del Palacio Provincial, con motivo de esta XIV Muestra Provincial de la Cereza, se podrán adquirir las cerezas de Torres y de Castillo de Locubín en los mercados de San Francisco y de Peñamefécit, en la ciudad de Jaén.

"Para ello, hemos llegado a acuerdos con las asociaciones de empresarios de estos dos mercados para que, durante la jornada de hoy y este viernes, ya que mañana es día festivo en Jaén, puedan tener a disposición de cualquier cliente que se acerque por estos mercados las cerezas, tanto de Torres como de Castillo de Locubín", ha explicado Perales.

En esta muestra también ha participado el alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, que ha agradecido a la Diputación de Jaén "por poner esta plataforma de promoción para los productos, en este caso de las magníficas y exquisitas cerezas" de ambos municipios, a las que ha aludido como "un producto estrella" de este territorio.

Rodríguez --que ha analizado la campaña de cereza, con malos datos de la fruta temprana y mejores en la variedad Summit-- ha reconocido el esfuerzo de los agricultores. "Durante generaciones vienen realizando un trabajo muy delicado, porque hay que coger la cereza una a una y eso hace que sea un trabajo artesanal", ha declarado el regidor, quien ha recordado que la 41ª Fiesta de la Cereza de Castillo de Locubín se celebrará del 19 al 21 de junio.