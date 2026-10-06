Productores de cordero segureño de la provincia de Jaén conocen "el caso de éxito" del cochinillo segoviano

Encuentro con responsables de la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEGOVIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una expedición de 35 personas formada por ganaderos, restauradores y distribuidores de la provincia de Jaén ligados al cordero segureño se ha desplazado de la mano de la Diputación hasta Segovia para conocer "el exitoso caso del cochinillo segoviano, que se ha convertido en emblema de esta provincia y en un potente recurso económico y turístico".

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, han encabezado este grupo de trabajo que ha mantenido este martes un encuentro con responsables de la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano (Procose).

El presidente y el gerente de esta entidad, José María Ruiz y José Ramón Marinero, han participado en este encuentro, para el que también se ha contado con la colaboración de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Jaén y Segovia.

"Hemos podido comprobar cómo el cochinillo, un producto ligado al territorio y de calidad, al igual que ocurre con nuestro cordero segureño trashumante, se ha convertido en motor económico que atrae visitantes y genera negocio", ha señalado Uceda.

En este sentido, ha explicado que, desde la Diputación, a través de la estrategia Degusta Jaén, se quiere "extrapolar esta experiencia para impulsar el cordero segureño".

La diputada ha señalado al respecto la importancia de que todo el valor añadido que hay detrás de esta actividad ganadera se quede en la provincia jiennense, que tiene "el mejor cordero del mundo, el cordero segureño trashumante".