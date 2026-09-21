El programa 'Degusta Jaén en tu colegio' arranca un nuevo curso con escolares del CEIP Europa, de Linares

Inauguración del programa 'Degusta Jaén en tu colegio' en el colegio Europa. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El programa 'Degusta Jaén en tu colegio' que impulsa la Diputación de Jaén ha arrancado este lunes una nueva edición en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Europa, de Linares.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, han asistido al desayuno saludable con el que se ha iniciado esta actividad que recorrerá distintos centros a lo largo del curso escolar.

Cerca de medio centenar de escolares del CEIP Europa, así como el profesorado, participarán en esta iniciativa que pretende promocionar la alimentación saludable a través de los productos Degusta Jaén. Igualmente, tiene entre sus objetivos potenciar el consumo de alimentos de calidad y de cercanía local, conocer el proceso de transformación y elaboración de los productos o luchar contra la obesidad infantil.

"Espero que los niños aprendan, que disfruten y que vean que hay otra forma diferente de desayunar, sobre todo más sana, con productos kilómetro cero y de calidad como los que forman parte de la estrategia Degusta Jaén", ha afirmado Perales, que ha agradecido al equipo directivo del colegio el interés y acogida para que su alumnado sea protagonista de esta actividad.

En concreto, este lunes ha tenido lugar un taller de elaboración de bocadillos con pan de una de las empresas de Linares adherida Degusta Jaén, la Panadería Medina, y durante toda la semana se desarrollarán distintas acciones.

Así, se han pogramado un taller nutricional que ofrecerá el nutricionista Gabriel Bosquet o la Oleoescuela Guardián de los Trofeos, que mostrará el jueves su microalmazara portátil para que los escolares conozcan el proceso de producción del aceite de oliva virgen extra.

Además, a lo largo de la semana, el alumnado de este colegio linarense tendrá la oportunidad de degustar productos locales como quesos, mieles, productos hortofrutícolas, lácteos, chocolates o repostería artesanal.

"Se trata de alimentos de nuestra tierra que cuentan con el sello de calidad Degusta Jaén", ha explicado el vicepresidente segundo, quien ha recordado que esta estrategia provincial cuenta actualmente con más de 300 empresas jiennenses adheridas y más de 3.500 referencias de productos.

Unas empresas que, según ha puesto de relieve, "generan más de 2.500 puestos de trabajo directos en toda la provincia de Jaén, haciendo que la gente pueda trabajar en sus municipios y que sigan apostando por la economía local".

Por su parte, el director del CEIP Europa, Bernardo Espinosa, ha mostrado su satisfacción por acoger el programa 'Degusta Jaén en tu colegio' y ha valorado la importancia que tiene esta iniciativa, ya que el alumnado está "en pleno crecimiento" y requiere "productos de calidad y una nutrición acorde a sus necesidades".

"Por eso estamos muy contentos y agradecemos a la Diputación que a lo largo de toda esta semana podamos contar con las diversas actividades programadas, además de los desayunos, porque entendemos que iniciativas como ésta son buenas para nuestros alumnos", ha declarado.

Desde el inicio del programa en 2015, un total de 75 centros educativos de la provincia, más de 5.670 estudiantes y cerca de un millar de profesores y profesoras han participado en 'Degusta Jaén en tu colegio'.

Junto al consumo de productos locales, esta iniciativa contempla otras acciones complementarias como la realización de talleres. Entre ellos uno centrado en la promoción del aceite de oliva virgen extra, que es impartido por la oleícola vilcheña Guardián de los Trofeos, dentro del proyecto 'Oleoescuela Guardián de los Trofeos', que tiene la colaboración de la Diputación.