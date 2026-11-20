Cartel del programa ‘Palacios de Invierno’ de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de propuestas culturales conforman una nueva edición de 'Palacios de Invierno', programa de la Diputación de Jaén con actividades que se prolongarán hasta el mes de febrero. El Centro Cultural Baños Árabes, la antigua iglesia de Santa Catalina Mártir y el Palacio Provincial acogerán exposiciones, visitas patrimoniales, talleres, teatro, música y una programación navideña especialmente diseñada para disfrutar en familia.

"Palacios de Invierno refuerza la apuesta de la Diputación por acercar la cultura a todos los públicos, ampliar las oportunidades de acceso a las manifestaciones artísticas y, especialmente, poner en valor el patrimonio histórico de Jaén, convirtiendo sus espacios monumentales en lugares vivos, abiertos y vinculados a la ciudadanía", ha destacado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha subrayado en una nota "la variedad de las propuestas que convertirán tres de los espacios patrimoniales más singulares de la capital jiennense en escenarios de arte, historia, conocimiento y participación ciudadana".

Una de las principales singularidades de esta edición es la ampliación de los espacios que participan en la programación, con la incorporación de la antigua iglesia de Santa Catalina, del Convento de Santo Domingo, "lugares que serán parte esencial de la propia experiencia cultural", ha señalado Colomo.

Los días 29 de noviembre, 13 y 18 de diciembre, a las 11,00 horas, se celebrarán visitas temáticas al Palacio de Villardompardo y a la antigua iglesia de Santa Catalina, ofreciendo un recorrido por dos espacios fundamentales para comprender la evolución histórica de Jaén.

A estas propuestas se sumarán dos visitas arqueológicas, los días 12 y 19 de diciembre, a las 11,00 horas, realizadas por el equipo de arqueólogas que ha trabajado en la recuperación de Santa Catalina. "Una oportunidad excepcional para conocer los trabajos desarrollados, los hallazgos y las diferentes etapas históricas que conserva este espacio", ha apuntado la diputada provincial.

La programación incorpora también una actividad sensorial especialmente significativa, el taller 'Entre aromas y agua. Higiene y cuidado del cuerpo en al-Ándalus', que tendrá lugar el 12 de diciembre en los Lavaderos de la Casa Cuna. Dirigido a niños con discapacidad visual y grupos, incluirá una visita a los Baños Árabes y al Patio de las Cúpulas, acercando el patrimonio a través de los sentidos y de una experiencia participativa.

La Navidad constituye uno de los grandes ejes de 'Palacios de Invierno'. La Diputación ha preparado una programación especialmente amplia, con nuevas propuestas y actividades pensadas para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar juntos de la cultura durante las fiestas, que comenzarán el 3 de diciembre y finalizarán el 9 de enero.

Entre las actividades navideñas se encuentran las visitas a los belenes tradicional, napolitano e histórico andaluz que se expondrán en el Palacio Provincial, Centro Cultural Baños Árabes e Iglesia de Santa Catalina, respectivamente, talleres familiares, teatro de títeres, zambombas el 18 y 26 de diciembre, o el concierto de MAPA 'Pan de pueblo', previsto para el 29 de diciembre en el Centro Cultural Baños Árabes.

La programación expositiva es otro de los pilares de 'Palacios de Invierno', con seis propuestas que ofrecerán al público diferentes aproximaciones a la creación artística y que ocuparán distintos espacios del Centro Cultural Baños Árabes. La primera de ellas es 'Tapial', de Rafael Canogar, que ya puede visitarse hasta el 10 de enero de 2027 en la Sala Arquitecto Luis Berges. También se puede contemplar desde el pasado 18 de noviembre 'Viaje al olvido', de Kini Mercado, en la Sala de Exposiciones Temporales II, donde permanecerá hasta el 20 de diciembre.

La programación continuará el 5 de diciembre con 'Vidas ejemplares', de Roxana Popelka & Mind Revolution, una propuesta que ocupará los Lavaderos de la Antigua Casa Cuna. El 11 de diciembre llegará la exposición fotográfica del colectivo 'Afinidades', que podrá visitarse en la cafetería del Centro Cultural Baños Árabes, ampliando así los espacios destinados a la difusión artística dentro del conjunto monumental.

Además, el 16 de diciembre se inaugurará 'Escrituras dibujadas', de Antonio Santos y Jesús Marchamalo, en la Sala de Exposiciones Temporales I, mientras que el 22 de diciembre abrirá sus puertas 'La cárcel de la carne', de Fernando Tutau y Cristóbal Ruiz Pulido, en la Sala de Exposiciones Temporales II. Estas dos últimas exposiciones podrán visitarse hasta el 21 de febrero de 2027.

Todas las actividades de 'Palacios de Invierno' son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, si bien, algunas propuestas requieren de inscripción previa a través del número de teléfono 953 248 068.