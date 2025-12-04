La provincia de Jaén se promociona en los Países Bajos con una campaña en el aeropuerto de Ámsterdam

Una de las imágenes promocionales en el aeropuerto de Ámsterdam. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oferta turística de la provincia de Jaén se ha dado conocer en los Países Bajos a través de una acción promocional en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam.

La Diputación ha promovido esta iniciativa, con la que se pretende "captar un mayor número de turistas procedentes de esta zona de Europa", según ha explicado este jueves en una nota el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes.

Y ello, según ha añadido, teniendo en cuenta que los Países Bajos "es uno de los principales emisores de viajeros internacionales para el paraíso interior jiennense" y también aprovechando la conexión directa entre este aeródromo holandés y el de Granada-Jaén, "en línea con las acciones promocionales realizadas poniendo en valor este aeropuerto y la oferta turística de Jaén".

Así, a lo largo de una semana, los viajeros han podido conocer distintos productos turísticos, tanto el oleoturismo como los parques naturales, la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén, la oferta de turismo activo, la capital jiennense o las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza.

Unos atractivos de la provincia que se han expuesto en cerca de una treintena de pantallas digitales en la zona de salidas del aeródromo de Ámsterdam, con una estimación de impactos superior a los 900.000.

"Se trata de uno de los principales aeropuertos de Europa, ya que registra una elevada afluencia de viajeros y de vuelos, por lo que nuestra presencia en el mismo supone una oportunidad muy importante para darnos a conocer en este país; especialmente, si tenemos en cuenta que el turista holandés busca destinos de calidad, con una amplia oferta de naturaleza y cultural, como es el caso de la provincia de Jaén", ha destacado Reyes.

Esta acción promocional, que se ha complementado con una campaña específica en redes sociales, se financia a través del acuerdo de colaboración entre la Diputación y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

Forma parte de las iniciativas que impulsa la Administración provincial para potenciar la llegada de turistas extranjeros. "Para ello, no sólo hemos aprovechado en distintas ocasiones, con acciones específicas, las conexiones aéreas internacionales que se ofrecían desde el aeropuerto Granada-Jaén, sino que también a lo largo del año estamos presentes en las más importantes ferias turísticas como la World Travel Market o la ITB de Berlín, entre otros muchos eventos", ha afirmado.

En esta línea, la Diputación también ha dado a conocer --en el marco del convenio de colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía-- la oferta turística jiennense en 25 de las principales estaciones del metro de París y en la prestigiosa revista 'Cusine et vins'.

Igualmente, ha impulsado, también dentro del citado acuerdo, una campaña de promoción en medios de comunicación portugueses, a la que se ha sumado la reciente participación en unas jornadas profesionales en Lisboa y Oporto. En ellas, se ha promocionado la oferta turística jiennense entre más de 90 empresarios turísticos de Portugal.