La próxima semana comenzarán los trabajos para exhumar la fosa 25 del cementerio de Linares (Jaén)

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, junto al monumento de la fosa 25 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén iniciará a partir de la próxima semana la intervención que se va a llevar a cabo para la exhumación de la fosa 25 del cementerio de Linares, ubicada en el patio de San Diego, donde se encuentran los restos de, al menos, cerca de 60 personas que fueron víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha informado sobre esta intervención junto al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia.

"Hoy es un día importante para que las familias de las personas, que aún no han sido encontradas ni inhumadas de esta fosa 25 del cementerio de Linares, tengan por fin la perspectiva de que se les va a dar una solución a esa búsqueda que llevan haciendo durante años", ha señalado Javier Perales.

Los trabajos que se van a llevar a cabo serán financiados con una partida de 100.000 euros, correspondiente a una ayuda otorgada a la Administración provincial por el Gobierno de España a través del Real Decreto 1179/2024 de subvenciones dirigidas a entidades locales para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha agradecido a la Diputación de Jaén y al Instituto de Estudios Giennenses (IEG) la labor realizada para posibilitar esta actuación, así como a los familiares que han pedido la exhumación de la fosa.

"Gracias a estos familiares se han adherido a esa primera petición muchísimos más y vamos a conseguir que la totalidad de los familiares tengan los restos mortales de las víctimas represaliadas por la dictadura franquista", ha destacado Valdivia.

Las intervenciones para la exhumación de la fosa número 25 de Linares, que se iniciarán en la zona donde se ubica el monumento con el que se recuerda a las personas represaliadas en la Guerra Civil y la dictadura franquista, incluirá tanto la excavación arqueológica como la limpieza de esta fosa y la delimitación de los restos, además de la realización de trabajos de antropología forense y de análisis de ADN para la identificación de los mismos, entre otras actuaciones.

El equipo que se va a encargar de llevar a cabo esta intervención estará integrado por antropólogo forense, un arqueólogo, un historiador y distintas personas de apoyo a lo largo de esta actuación, cuya ejecución se prolongará hasta diciembre.

La realización de estos trabajos forma parte de la línea de acción que impulsa la Diputación de Jaén, especialmente a través del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), para la recuperación de la memoria histórica y que ha permitido, entre otras actuaciones, la digitalización de más de 15.000 expedientes de procedimientos judiciales custodiados en el Archivo Militar de Sevilla de jiennenses encausados durante la Guerra Civil y el periodo posterior de dictadura franquista.