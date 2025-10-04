Quince empresas jiennenses promocionan sus productos en la feria 'Sabores de Nuestra Tierra'

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en su visita a la feria ' Sabores de Nuestra Tierra' junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la alcaldesa armillera, Loli Cañavate. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Quince empresas agroalimentarias jiennenses forman parte de 'Degusta Jaén', una estrategia promovida por la Diputación Provincial para promocionar sus productos en la feria 'Sabores de Nuestra Tierra' que se celebra en el recinto ferial de Armilla (Granada).

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha visitado junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la alcaldesa armillera, Loli Cañavate, esta muestra que se desarrolla hasta el domingo, 5 de octubre, y en la que la Administración provincial participa con un estand y degustaciones gastronómicas, según ha informado la Diputación de Jaén en una nota.

En esta visita, en la que también ha participado la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, Reyes ha subrayado que la participación de estas empresas "contribuye a dar a conocer estos productos de calidad entre una amplia cantidad de profesionales del sector de la alimentación y abrir nuevas vías de comercialización a nuestras empresas".

Además, la administración provincial cuenta con un espacio expositivo de más de 170 metros cuadrados en los que las empresas agroalimentarias jiennenses de diversos municipios de la provincia están dando a conocer productos "con el sello de calidad 'Degusta Jaén', entre los que se encuentran desde embutidos, jamones o quesos hasta vermut, productos de repostería, patés o mieles, entre otros". Además, a lo largo de las tres jornadas de 'Sabores de Nuestra Tierra' se está ofreciendo al público asistente degustaciones de los mismos.