Reyes apela a defender el derecho internacional ante la "preocupante" situación bélica global

Participación de Francisco Reyes en la asamblea general de Famsi celebrada en Granada - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y presidente del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha apelado a defender el derecho internacional ante la "preocupante" situación bélica global.

Lo ha hecho durante la celebración en Granada de la asamblea general de Famsi, donde se han dado cita representantes de gobiernos locales de toda la región con el fin de coordinar las políticas de cooperación municipalista.

Reyes ha incidido en la responsabilidad política ante el actual contexto geopolítico, con "situaciones muy preocupantes en diferentes zonas del mundo, donde se vulnera con mucha facilidad el derecho internacional y se menosprecian a los organismos internacionales como Naciones Unidas".

En esta línea, Reyes ha añadido que desde una red como Famsi se debe trasladar "nuestra preocupación por esta situación a nuestros representantes gubernamentales".

En el marco de este encuentro se ha dado a conocer que, por acuerdo de la junta directiva de esta entidad, Famsi ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la que se denuncian los conflictos armados actuales y el padecimiento de miles de personas en diferentes zonas del mundo, al tiempo que se traslada el firme respaldo del municipalismo andaluz a todas las medidas que se puedan activar en favor de la paz y el cumplimiento estricto de los derechos humanos.

Entre otros asuntos que han sido abordados en el marco de la asamblea general de Famsi se encuentra el balance de 2025, un año marcado por la celebración del 25º aniversario de la entidad y por la organización en Sevilla del VI Foro de Desarrollo Económico Local y la IV Conferencia Mundial de Financiación al Desarrollo.

Asimismo, se ha informado sobre el nuevo plan de trabajo de cara a este ejercicio y que incluye la celebración del Foro Anmar y los preparativos del VII Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, previsto para 2027 en Gauteng (Johannesburgo, Sudáfrica).

De igual forma, se ha anunciado a los asistentes a esta asamblea general de la próxima firma de un convenio de colaboración entre Famsi y UGT-Andalucía y se ha informado de la aprobación de los proyectos internacionales Embleme --iniciativa enfocada en la migración circular en colaboración con Mauritania-- e Include --acción centrada en combatir la discriminación racial y étnica--.

Además de Reyes, también han tomado parte en la asamblea, la vicepresidenta de Famsi y diputada provincial de Granada, María Elena Duque, y la vicepresidenta ejecutiva de Famsi y alcaldesa de esta ciudad, Marifrán Carazo.

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) cuenta actualmente con 190 miembros formado por socios, entidades colaboradoras e instituciones, entre las que se incluyen seis diputaciones provinciales, cuatro mancomunidades y 123 ayuntamientos.

Fundado en el año 2000, Famsi se ha consolidado como una red de gobiernos locales y entidades sociales que canaliza la solidaridad internacional andaluza a través de tres ejes estratégicos: el desarrollo económico local, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global.