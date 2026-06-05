Reyes defiende Jaén como "tierra de oportunidades" en su despedida tras 15 años al frente de Diputación

Francisco Reyes (dcha) junto a Juan Latorre que le sustituirá al frente de la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francisco Reyes ha defendido a la provincia de Jaén como una "tierra de oportunidades" a la que le queda mucho por decir. Lo ha hecho en el pleno extraordinario donde ha renunciado a la presidencia de la Diputación tras 15 años al frente de la misma. Lo hace para ir a ocupar su escaño por el PSOE en el Parlamento andaluz obtenido en las pasadas elecciones del 17 de mayo.

En el pleno, al que han asistido representantes de instituciones y entidades de la provincia, Reyes se ha referido a la tarea pública, "siempre inacabada", como "el único camino para propiciar el bienestar y, por tanto, la felicidad de los proyectos personales de cada uno de los hombres y mujeres de una sociedad".

Ha señlado que en los 15 años como presidente ha pasado momentos "muy complicados", en referencia por ejemplo a la crisis financiera de la pasada década a la que se respondió desde Diputación con la puesta en marcha de los planes de empleo, que hoy se siguen aplicando y con los que se ha demostrado que la Administración provincial está "pegada las necesidades del territorio".

Tras esa crisis, vino "una recuperación económica en la provincia como no habíamos tenido antes". Al respecto, ha ofrecido una serie de datos para confirmar la buena situación que atraviesa la provincia con indicadores como el PIB, la reducción del paro, el crecimiento de las exportaciones, del número de viajeros y pernoctaciones o la comercialización del aceite de oliva.

En esta coyuntura favorable, Reyes ha valorado el papel jugado por la Diputación con su presupuesto, que este año 2026 es récord con 397 millones de euros, o con la obtención para la provincia jiennense de "los fondos europeos que el Gobierno de España consiguió en Bruselas a raíz de la pandemia".

En este contexto, ha concretado que los ayuntamientos están gestionando más de 125 millones de euros con la colaboración de Diputación, que a su vez gestiona "cerca de 40 proyectos por valor de casi 57 millones de euros".

También se ha detenido en las "inversiones que han marcado un antes y un después y lo que es más importante, han sentado las bases para el mejor futuro posible durante estos años". De esta forma, ha desgranado algunas de las principales actuaciones ejecutadas: como construcción del Olivo Arena, "que ya es un icono de esta provincia"; la inversión en la red de carreteras, "que ha alcanzado solo este mandato una cifra histórica, con 60 millones acumulados".

También ha nombrado la gestión íntegra de Geolit para "convertirlo en un centro tecnológico de prestigio que está en pleno crecimiento y ebullición"; y "nuestra apuesta, con un sobreesfuerzo descomunal, por el Cetedex y su efecto tractor para atraer empresas", al que han destinado "24 millones de euros para la expropiación de 640 hectáreas en las que se ubicará su campo de pruebas avanzadas".

Más allá de los proyectos ejecutados durante estos años, Reyes ha puesto de relieve la capacidad de "recalcular nuestra hoja de ruta", para adaptarse a "cada circunstancia y crisis, como las de la pandemia o las guerras de Gaza e Irán".

En este punto, ha indicado que una de las cuestiones que más le preocupa de la actual situación ya no son los datos económicos, que "son positivos", sino "la merma del Estado de Bienestar a través del deterioro de los servicios públicos, especialmente de la Sanidad, la Educación y la Dependencia".

Este deterioro, según Reyes, "puede ser el desencadenante de otra crisis mucho mayor que se traduzca en desigualdad, despoblación, incertidumbre e inseguridad".

Por eso, ha valorado entre otros temas el presupuesto destinado al área de Igualdad y Bienestar Social, que "es el eje principal del gasto de la Diputación, con una asignación de 121 millones de euros solo para este 2026".

En su repaso a estos 15 años ha puesto el foco en estrategias como Jaén por Industria, que "ha conseguido crear sinergias entre las 260 empresas de 23 ramas industriales distintas que se han adherido a este proyecto, todo un hito".

Igualmente se ha referido al impulso dado al turismo "de la mano del sector privado" con la incorporación de nuevos productos como el oleoturismo, la consolidación del turismo de aventura y de naturaleza en nuestros parques naturales o los "importantes resultados que nos han traído los patrocinios deportivos para la marca Jaén, paraíso interior en la Vuelta Ciclista a España, la Bike Rice, la Clásica Jaén Paraíso Interior o nuestros clubes y deportistas, teniendo presente al de mayor repercusión, el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala".

Otro de los aspectos en los que se ha detenido ha sido en el peso de la gastronomía en la oferta turística provincial. "Las estrellas Michelin son solo la punta del iceberg de la calidad de nuestro sector hotelero", ha enfatizado Reyes antes de elogiar también la agroindustria jiennense, en la que se han realizado "avances muy importantes poniendo en valor la calidad de nuestro productos como provincia con la estrategia Degusta Jaén, que nació en 2013 y actualmente cuenta ya con más de 300 adheridas".

En este ámbito gastronómico ha hecho un aparte con el sector aceitero. Al respecto, ha apuntado que "la calidad de nuestros aceites ahora no solo tiene un escaparate espectacular, también unas ventas increíbles que han cambiado por completo nuestro sector oleícola en la última década".

"El olivar no es un lastre, es nuestra mejor seña de identidad, nuestra diferencia con los demás, nuestro mejor aval de futuro", ha dicho Reyes, al tiempo que ha mencionado "nuevas e importantes iniciativas como la Fiesta del Primer Aceite de Jaén".

En estos años se ha avanzado igualmente en una cuestión que Reyes ha calificado como "clave". Se trata de "nuestra identidad como territorio, nuestro orgullo como provincia". "Hemos pasado del eterno lamento al avance, a creer en nosotros superando una inercia a la que nos había llevado nuestra historia y que nos situaba muy por debajo de otros territorios de Andalucía y de España", ha manifestado Reyes.

Por último, ha hecho mención a los fondos europeos que han llegado a la provincia tras la pandemia o a los EDIL, en los que "la provincia de Jaén es la mayor beneficiaria de toda Andalucía y esta Diputación ya está trabajando intensamente en la gestión de estos recursos, que alcanzarán en total otros 116 millones de euros".

De igual modo ha puesto de manifiesto inversiones como las recogidas en el convenio de las infraestructuras hidráulicas, con un paquete de inversiones de 206 millones; el apoyo al Cetedex o acciones como la apertura de la Academia de suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda.

Por último, se mostrado confiado en que "el futuro de Jaén es prometedor", con una Diputación que "seguirá realizando su labor tractora de esta tierra, ya que junto a la Universidad de Jaén y la Caja Rural de Jaén son el motor de nuestra provincia".

Las últimas palabras de Reyes en su intervención han sido para agradecer el trabajo de todo el personal de la Diputación, y también para pedir "perdón" por si alguien hubiera sufrido algún tipo de daño con su gestión al frente del organismo provincial.

Desde el Grupo del PSOE en Diputación, Pilar Parra, ha destacado de Reyes su "tesón incombustible" a la hora de "velar" y "pelear" por la provincia de Jaén, mientras que desde el PP, su portavoz, Luis Mariano Camacho, le ha deseado "una nueva y buena etapa" en su nueva tarea como parlamentario andaluz.

Será el próximo 9 de junio cuando se celebre el pleno para elegir al vicepresidente primero de la Administración provincial, Juan Latorre, como la persona que sucederá a Reyes al frente de la Diputación de Jaén.