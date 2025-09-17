Reyes destaca que "los gobiernos locales son el kilómetro cero de la cooperación al desarrollo"

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha destacado que "los gobiernos locales son el kilómetro cero de la cooperación al desarrollo".

"Desde los mismos contribuimos a mejorar la vida de muchas personas en distintos lugares del planeta", ha asegurado este miércoles durante su participación en la celebración de la asamblea general de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), de la que forma parte Famsi.

De este modo, en este encuentro desarrollado en la sede de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en Barcelona, Reyes ha aludido al papel fundamental que juegan los gobiernos locales en la cooperación internacional.

Igualmente, ha subrayado la importancia de la colaboración con la Secretaría de Estado de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), así como la participación activa de los gobiernos locales, a través de Confocos, en los órganos de participación, debate y grupos de trabajo.

En esta asamblea general de la confederación se ha analizado la situación actual de esta entidad y se han abordado las próximas acciones que va a llevar a cabo, entre las que encuentran la conmemoración del 30º aniversario de esta confederación y la aprobación de una resolución sobre la situación en Palestina.

También se ha elegido a Extremadura como sede en 2027 del IV Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación al Desarrollo. Asimismo, en esta asamblea se ha reafirmado el reconocimiento que la Ley de Cooperación otorga a los gobiernos locales y a los fondos de cooperación como actores clave en cooperación internacional.

Confocos es la segunda red de gobiernos locales de España y está integrada por más de 1.300 municipios, que trabajan de manera coordinada en cooperación al desarrollo y solidaridad.