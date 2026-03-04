Reyes se reúne con los ministros de Presidencia y Turismo de Bolivia y responsables del Congreso

Reunión con el ministro de la Presidencia de Bolivia. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, se ha reunido con los ministros de Presidencia, Turismo de Bolivia, además de responsables del Congreso en su gira por este país.

Unos "encuentros al más alto nivel" que se enmarcan en la misión institucional que tiene como objetivo reforzar la cooperación con este país latinoamericano, fortalecer su descentralización, la gobernanza multinivel y los servicios públicos locales.

En concreto, está promovida por Famsi y el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), con la presencia también del presidente de esta entidad y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

En una nueva jornada de esta gira, ha participado en reuniones con el ministro de Presidencia, José Luis Lupo; la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, según ha informado la Diputación jiennense.

Igualmente, se han reunido con la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, representadas por César Mentasti, presidente de la Comisión del Senado, y Marina Cachambi, presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados.

El ministro de la Presidencia boliviano ha mostrado interés en explorar posibles líneas de colaboración con la cooperación descentralizada española y en el modelo fiscal y competencial de España. Por su parte, el presidente de Famsi le ha trasladado la disponibilidad de los fondos andaluz y extremeño para compartir aprendizajes desde la cooperación técnica entre pares.

"No venimos a dar lecciones, venimos a compartir el camino recorrido, con sus luces y sus sombras. Lo que sí es evidente es que la descentralización en España ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población", ha enfatizado.

Además, Reyes ha destacado que "cualquier proceso de descentralización sostenible debe incorporar la mirada de alcaldesas y alcaldes, actores esenciales para la construcción de políticas de proximidad".

TURISMO

Esta delegación también ha estado con la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, en un encuentro que ha permitido intercambiar estrategias vinculadas al turismo como sector generador de empleo y riqueza en los territorios.

Yáñez ha planteado la posibilidad de una colaboración técnica con Famsi y Ferlcode para definir o fortalecer la marca turística del país, mejorar la gestión del turismo desde un enfoque territorial y de sostenibilidad e integrar servicios públicos locales (agua, residuos, movilidad) como base para un turismo competitivo.

De su lado, Reyes ha valorado la experiencia de Andalucía en políticas turísticas y el "caso de éxito" de la marca 'Jaén, paraíso interior', vigente desde hace casi tres décadas como modelo de promoción territorial y cohesión local.

En esta línea, ha subrayado "la importancia de contar con servicios públicos sólidos --ciclo integral del agua, gestión de residuos, energía-- que permitan consolidar un turismo sostenible y competitivo".

Con respecto al encuentro en la sede del Congreso y el Senado con la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, se han abordado los avances y desafíos de Bolivia en materia de descentralización, ordenamiento territorial y articulación entre niveles de gobierno, temas clave para el fortalecimiento institucional y la prestación de servicios públicos de calidad.

Estas reuniones en el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Turismo y el Congreso consolidan una agenda amplia de colaboración entre Famsi, Felcode y las instituciones de Bolivia. Esta misión refuerza la apuesta por una cooperación descentralizada basada en el intercambio técnico, la participación de los gobiernos locales y la construcción conjunta de soluciones para mejorar la calidad de vida de la población.