Sabiote acogerá este viernes la jornada 'Mujeres con valor en el entorno rural'

Francisca Medina y María Dolores Ruiz en la presentación de la I Jornada 'Mujeres con valor en el entorno rural' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Convento de las Carmelitas de Sabiote (Jaén) acogerá la I Jornada 'Mujeres con valor en el entorno rural', organizada por la Diputación de Jaén. El encuentro cuenta ya con más de medio centenar de mujeres inscritas.

"Esta iniciativa nace con el propósito de reconocer, dar voz y visibilidad a todas aquellas mujeres que transforman el mundo rural de nuestros pueblos", ha apuntado la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, que ha presentado la jornada acompañada de la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

Durante su intervención, Ruiz ha puesto el acento "en el potencial del talento femenino como motor socioeconómico", al tiempo que ha destacado que en la jornada, que sigue las líneas enmarcadas en el IV Plan de Juventud de la Diputación, se abordarán a través de espacios reflexivos y de mesas redondas "el liderazgo, comunicación y marca personal de mujeres emprendedoras que empoderan las zonas rurales de nuestra provincia".

La periodista y mentora digital Esther Parejo abrirá la jornada con una charla sobre el poder de la marca personal en el ámbito rural. Posteriormente, se llevará a cabo la mesa de trabajo 'Sabiduría', que abordará los desafíos a los que se enfrentan las empresas en el entorno rural y en la que intervendrán Carmen López, pionera del cooperativismo en Jaén; Rosa Vañó, directora comercial de Castillo de Canena; y María del Mar Roa, CEO de Ruiz con Roa.

Seguidamente, le tocará el turno a la CEO del Método Qaldas, Ana Caldas, que disertará sobre las claves para aplicar el liderazgo como motor de transformación empresarial. La mesa de trabajo 'Talento: ¿por dónde empezar?' continuará el periplo de actividades enmarcadas en esta jornada, en la que participarán Ángela Quirós, CEO de Weldaq, junto a las docentes María Comino y Ana Licerán.

De igual forma, en este encuentro empresarial estará presente la psicóloga y sexóloga Carmela Cobo, que pronunciará la conferencia 'Agilidad emocional: la nueva brújula profesional'.

Las jornadas concluirán con la entrega de los I Galardones 'Mujeres con Valor', con los que se reconocerá el esfuerzo, innovación y capacidad de liderazgo de emprendedoras jiennenses. Así, la empresaria Carmen López recibirá una distinción en la categoría de Cooperativismo; Rosa Vañó, en el ámbito del Sector Oleícola; y María del Mar Roa, en la categoría de la Construcción.