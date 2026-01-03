Santiago de Calatrava (Jaén) cuenta con un nuevo punto de acopio para residuos de la construcción

El diputado de Servicios Municipales de la Diputación de Jaén, José Luis Hidalgo, junto a la alcaldesa de Santiago de Calatrava (Jaén), Rocío Zamora. - DIPUTACIÓN DE JAÉN
SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)
El diputado de Servicios Municipales de la Diputación de Jaén, José Luis Hidalgo, ha visitado junto a la alcaldesa de Santiago de Calatrava (Jaén), Rocío Zamora, el punto de acopio para residuos de la construcción (RCD's) de obras domiciliarias y menores.
La institución provincial ha aportado más de 111.000 euros para llevar a cabo esta actuación, que se ha completado con la dotación de tres contenedores de 18 metros cúbicos de capacidad para el acopio y posterior retirada de estos inertes, según ha informado en una nota.
Hidalgo ha indicado que para construir esta instalación, que dispone de 1.200 metros cuadrados de terreno, se han realizado "numerosas intervenciones", desde la retirada de vegetación hasta la creación de una plataforma en dos niveles -uno inferior para la ubicación de los contenedores de RCD's y otro superior como muelle de descarga de residuos en los contenedores-, la ejecución del pavimento con una capa de 30 centímetros de zahorra artificial junto con una solera de hormigón armado de 20 centímetros de espesor con mallazo de acero, una caseta de control y el cerramiento de la parcela con zona verde para minimizar el impacto visual de la instalación.
La Diputación ha destacado que esta instalación "viene a complementar la red de puntos de acopio que está ejecutando a lo largo de la provincia jiennense". "Este tipo de infraestructuras, junto a las plantas de tratamiento de RCD's, conformarán una red de infraestructuras a nivel provincial que permita dar una solución a la gestión de este tipo de residuos en el territorio provincial", ha afirmado Hidalgo.
En esta línea ha subrayado el Plan Director para la Gestión de Residuos de la Construcción, que ha calificado como "un plan pionero que llevamos ya avanzado y que está sirviendo de ejemplo a otras provincias". "Un plan que tiene como prioridad solventar ese problema que se encuentran nuestros ayuntamientos con vertidos incontrolados de escombros en caminos o cauces de río, a la vez que aprovecharemos estos inertes reciclándolos para destinarlos después, por ejemplo, a la adecuación y mejora de caminos rurales", ha concluido Hidalgo.