Todo listo en Valdepeñas de Jaén para celebrar su VI Festival de las Palabras

Presentación del VI Festival de las Palabras de Valdepeñas de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas de Jaén busca convertirse esta semana en un referente literario con la celebración del VI Festival de las Palabras 'A-rrimando las sillas bajo las estrellas', que incluirá entre el 16 y el 20 de julio en torno a 25 actuaciones protagonizadas por escritores, narradores, músicos e ilustradores.

La Diputación colabora con el Ayuntamiento valdepeñero para que se pueda desarrollar esta actividad que han presentado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, la alcaldesa de este municipio, Laura Nieto, y el bibliotecario de esta localidad, Juan Manuel Amate, que también es el director de este encuentro literario.

En este acto, Colomo ha incidido en que este festival "ya forma parte del calendario cultural de la provincia" que, además, este año "adquiere un significado muy especial porque se enmarca dentro de la celebración del 40 aniversario de la biblioteca municipal de Valdepeñas de Jaén".

Al respecto, ha destacado que no solamente se presenta una programación cultural, sino que se está "celebrando y reconociendo también el compromiso sostenido durante cuatro décadas del Ayuntamiento de Valdepeñas con la lectura, con la educación y con la cultura como un servicio público".

Para la diputada de Cultura y Deportes, una biblioteca "es un espacio donde se guardan libros, pero es muchísimo más: el lugar donde nacen lectores, donde se despierta la curiosidad, donde se crean oportunidades y donde una comunidad se reconoce a través de la cultura".

Sobre este evento cultural, la vicepresidenta tercera de la Diputación ha señalado que "es capaz de reunir a escritores, narradores, músicos, ilustradores y familias en torno a la palabra, recuperando además una de las tradiciones más bonitas y entrañables de nuestros municipios y barrios, esa costumbre de sacar la silla a la calle al caer la noche para compartir historias, recuerdos y conversación".

Como ha recalcado la diputada, de esta forma "se potencia un espíritu de convivencia y de tradición oral que es buena parte de la esencia también que tiene este festival".

Por su parte, la alcaldesa Laura Nieto ha agradecido a la Diputación su colaboración en la sexta edición de este festival, que ha calificado como "una actividad única que deja huella y con la que tratamos de recuperar, mantener y fomentar esa tradición tan andaluza de sacar la silla al fresco y hablar, contándonos miles de historias, de esas que se van transmitiendo generación tras generación, anclando nuestras raíces y siendo parte de nuestra identidad colectiva".

Durante el desarrollo de este programa, en las noches de verano, sacan las sillas y "las palabras van fluyendo entre acordes, cantos, poesías, cuentos y, en esta ocasión, también entre romances, porque este año el festival se ha enfocado a los romances".

Esta tradición oral, ha añadido la alcaldesa, permite "mantener viva la memoria a través de historias, canciones y juegos que nuestros mayores van enseñando a los más pequeños, manteniendo así esa esencia y tomando las calles y plazas para seguir haciendo barrio mientras disfrutamos de tantas historias por contar y también por cantar".

En cuanto a la programación prevista, la alcaldesa valdepeñera ha apuntado que arrancarán este jueves en la plaza de San Juan con Colorín colorado y la actividad 'Flor de Romances entre cuentos, versos y coplillas', donde se leerán romances junto a vecinos y vecinas de este barrio".

El viernes 17 de julio estarán en el entorno único del Molino Museo de Santa Ana, con 'Dale al molino romances', donde contarán con la participación de Jaume Centelles y Laura Lagunas, Raúl Vacas, Victoria Gullón y Alejandro Pedregosa.

El sábado 18 de julio el escenario se trasladará a la zona del Chorrillo y de Las Chorreras, en la que actuarán Nieves García y Trobaversos, Sara de la Fuente, Antonio Capote, Colorín colorado, Bianca y Genio, Isabel Bermejo, Raúl Vacas, Victoria Gullón, Alejandro Pedregosa y también Ticana Teatro.

El domingo 19 de julio, la cita será por la mañana en la biblioteca municipal, donde se presentará el libro 'Espai", de Jaume Centelles y Laura Laguna, mientras que Raúl Vacas, Victoria Gullón y Colorín colorado recitarán unos romances.

Esa tarde se regresará otra vez al Parque del Chorrillo para centrarse en el público más joven con Sara de la Fuente y Nieves García", ha detallado Laura Nieto, que ha terminado su repaso a la programación el lunes, 20 de julio, en el Parque del Chorrillo, con Mariola Lozano y su representación 'Te cuento y hacemos yoga', en la que se utilizarán los cuentos, poemas y romances como hilo conductor y el yoga infantil de apoyo para acercar la literatura infantil a los más pequeños mediante juegos y dinámicas creativas.

El programa previsto, que la alcaldesa ha precisado que es "extenso y pensado para todos los públicos", tendrá como corolario el viernes 31 de julio la actuación de Israel Serrano, que ofrecerá una serie de cuentacuentos.