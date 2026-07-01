Torres (Jaén) reforzará su oferta turística con la construcción de una pasarela colgante y varios miradores

Colocación de la primera piedra de la pasarela colgante y miradores. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORRES (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Torres verá reforzada su oferta turística con la construcción de una pasarela colgante y varios miradores, un proyecto para el que este miércoles se ha puesto la primera piedra en un acto celebrado en el Paseo de la Constitución.

El alcalde, Roberto Moreno, y la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, han participado en el acto que marca el inicio de esta actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sierra Mágina, aentura y deporte de bajo impacto en la alta montaña de Andalucía'.

Tiene un presupuesto de 150.000 euros financiado con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, según ha informado la Diputación jiennense.

"Hoy se pone en marcha en Torres un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que con más de tres millones de euros va a transformar el modelo turístico de esta comarca", ha afirmado Martínez.

Al respecto, ha señalado que esta zona de la provincia dispone de "muchos recursos naturales, paisajísticos, culturales, gastronómicos, pero también reúne las condiciones óptimas para la práctica de deportes de bajo impacto en alta montaña, como el senderismo, el parapente o la escalada".

De eso, según ha añadido, trata esta plan: "dotar de mejores infraestructuras y de mejorar las que ya existen para dar también oportunidades a un sector turístico que está creciendo en esta comarca" y que tendrá, además, "una importante promoción".

"Esta estrategia lleva aparejada un importante plan de marketing y comunicación de promoción turística para la comarca que ya está empezando a dar sus frutos", ha dicho la diputada, para la que este tipo de iniciativas suponen "una gran oportunidad de desarrollo económico para el sector turístico de una comarca tan importante como Mágina".

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina en el que se enmarca esta actuación en Torres tiene un presupuesto de más de tres millones de euros y contempla numerosas propuestas turísticas y deportivas en esta zona jiennense.

Todo ello con el objetivo de hacer este destino más competitivo a través de la creación de oportunidades para los empresarios y empresarias del territorio en torno al turismo sostenible, ofrecer más alternativas a los visitantes de fuera de la provincia e incrementar el flujo de turismo de proximidad, generando así un impacto positivo en el desarrollo social, económico, comercial y en Sierra Mágina.