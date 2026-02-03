Un total de 59 ayuntamientos de Jaén gestionan su abastecimiento de agua a través de Somojasa

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén presta ya el abastecimiento de agua a 59 ayuntamientos de la provincia a través de la empresa mixta Somajasa. Además del abastecimiento, la Corporación provincial presta "la distribución del agua en 39 ayuntamientos, el alcantarillado en 36 municipios y la depuración, que es lo que más está creciendo, son otros 36 ayuntamientos".

Así lo ha explicado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, en relación con el pleno ordinario de este martes que ha estado "cargado de delegaciones por parte de los ayuntamientos, en especial en materia de agua".

Así, han sido cuatro consistorios los que han delegado en materia del ciclo integral del agua: Torreblascopedro, Bailén, Mengíbar y Chiclana de Segura. De modo que, en unos casos, se trata de "modificaciones del estudio económico, en otros de la delegación de la depuración, y así se va complementando una red importante, porque ya hablamos de 59 ayuntamientos a los que, a través de Somajasa, se les presta el abastecimiento de agua".

Parra ha remarcado que "se trata de un servicio muy importante en el que esta empresa mixta de la Diputación va a ir asumiendo competencias". Ha añadido que se está trabajando en ese Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para abastecimiento a través del que "se van a hacer importantes obras en las que se invertirán más de 200 millones de euros".

"La empresa va a seguir creciendo y vamos a prestar también el suministro del agua en alta a la mayor parte de las poblaciones de la provincia de Jaén", ha apostillado Pilar Parra.

En esta sesión plenaria también ha habido dos consistorios, los de Santisteban del Puerto y Arquillos, que han delegado en la Diputación la prestación del servicio de control animal en materia de colonias felinas, que "es otra de las actuaciones y actividades que pone en marcha la empresa mixta Resurja para resolver un problema que tienen los ayuntamientos para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal". Por último, el Ayuntamiento de Marmolejo, que ya tiene delegada la limpieza viaria, va a llevar a cabo una ampliación de este servicio.

En el pleno también ha tomado posesión Juan Lupiáñez como diputado provincial por el Partido Popular.