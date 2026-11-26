El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, durante el IV Encuentro provincial 'Jaén por Industria'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha anunciado que 60 nuevas empresas se han sumado este año a la plataforma 'Jaén por Industria' de la Diputación de Jaén, que alcanza ya las 320 firmas inscritas.

Carmona ha ofrecido este dato durante el IV Encuentro provincial 'Jaén por Industria', organizado por la Diputación en colaboración con la Fundación Unicaja en el hotel HO 'Ciudad de Jaén'. En el acto, en el que se han entregado distinciones, han participado también la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Sobre este evento, Carmona ha explicado que "a finales de año hemos consolidado esta cita, que es un punto de encuentro para todos aquellos que representan al sector industrial de nuestra provincia con el objetivo común de visibilizar y poner en valor el potencial industrial de la provincia de Jaén".

En esta línea, el diputado ha apuntado que "somos conscientes de la tradición industrial, pero la realidad ha superado las expectativas porque cada vez son más las empresas de la provincia que destacan a nivel nacional e internacional y se han convertido en referentes de diversos sectores".

Una prueba de esto es, a su juicio, "el crecimiento que ha experimentado el número de firmas adheridas a esta plataforma, que agrupa ya a más de 320 empresas". Este dato "viene a corroborar el potencial industrial de la provincia y hoy vamos a entregar el distintivo de adhesión a 60 empresas más por haber confiado en esta estrategia durante 2026", ha precisado Carmona.

En esta línea, ha remarcado que "estamos hablando de firmas 'made in Jaén' pertenecientes a 23 ramas industriales distintas, entre las que destacan la industria agroalimentaria, la metalmecánica, el transporte, el plástico y las nuevas tecnologías". En este sentido, ha indicado que también cuentan con "diferentes empresas de referencia de otros sectores, como las energías renovables, la fabricación aditiva, la madera o la construcción, que ha tenido un repunte importante con las inversiones que están llegando a la provincia de Jaén".

Todos estos datos demuestran, según ha enfatizado Carmona, que "tenemos una industria jiennense diversa, competitiva y capaz de generar riqueza en el conjunto del territorio", por lo que ha concluido este acto "felicitando a las empresas y el tejido productivo jiennense, verdaderos generadores de riqueza, oportunidades y empleo en nuestra provincia".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Unicaja, Carmen Espín, ha calificado a 'Jaén por industria' como una herramienta y un "proyecto magnífico en el que colabora la Fundación Unicaja Jaén, porque es esencial para el avance de la provincia, ya que reúne a empresas de múltiples ámbitos, 320 firmas que convergen y que se unen para que la provincia pueda avanzar gracias a su unión".

En este IV Encuentro provincial 'Jaén por Industria', además de reconocer a las empresas que se han sumado a esta estrategia promovida por la Diputación, el conferenciante internacional, autor y TEDx Juanma Quelle ha ofrecido una ponencia titulada 'Positivarte' y se ha presentado el Nuevo Directorio Inteligente de 'Jaén por Industria'.