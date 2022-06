Un trabajo sobre acoso sexual en la universidad gana en Jaén el Premio de Investigación Carmen de Michelena

JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo sobre el acoso sexual en el ámbito universitario ha sido el ganador del XIV Premio de Investigación de Políticas de Igualdad Carmen de Michelena que convoca la Diputación de Jaén y que está dirigido a fomentar la realización de estudios sobre la situación de las mujeres en la provincia de Jaén o en la comunidad autónoma andaluza.

La diputada de Igualdad, Rocío Zamora, que ha estado acompañada por la vicepresidenta primera de la Administración provincial, Francisca Medina, ha hecho entrega del premio de este certamen, dotado con 3.000 euros, al equipo de investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) que se ha encargado de elaborar este estudio, titulado 'Si no existe, ¿por qué duele?. El acoso sexual y/o por razón de sexo en la Universidad'.

Belén Blázquez Villaplana ha sido la coordinadora del equipo, integrado también por Isabel Mª Villar Cañada, Francisco Javier Alarcón González, Raquel Barreda Tarrazona, Raquel Vela Díaz y Francisco Barros Rodríguez.

Zamora ha destacado la profundidad de la investigación realizada por este equipo "que ha hecho un trabajo excepcional en el que han cogido bastante información a través de profesorado y alumnado sobre el acoso". La diputada de Igualdad ha señalado que este tipo de estudios "deben servir para sumar y para concienciar de que aún queda mucho trabajo por hacer para que la igualdad sea real y efectiva".

Por su parte, Belén Blázquez ha señalado que el trabajo estudia el acoso sexual y por razón de sexo y que parte de que la constatación de manera informal de que este tipo de violencia existía dentro de las instituciones y de que, a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 establecía que en las administraciones tenían que existir protocolos al respecto, "estos se quedaban en un cuestión formal, no tanto porque no existieran instrumentos para ello, sino porque mucha gente no identifica que le está pasando" y porque "son situaciones que se han normalizado".

En este sentido, para la elaboración de este estudio preguntaron a la comunidad universitaria si sabía identificar qué era el acoso sexual y por razón de sexo y si sabía cuáles eran los instrumentos que tenía la universidad para hacer frente al mismo, con el objetivo de elaborar con esta información un decálogo con una serie de instrucciones para mejorar los protocolos y para poner en marcha acciones formativas en esta materia.