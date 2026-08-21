Los trabajos en la fosa 25 del cementerio de Linares (Jaén) permiten exhumar restos de nueve víctimas

El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales (c), en una visita a la fosa. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de exhumación en la fosa 25 del cementerio de Linares (Jaén), ubicada en el patio de San Diego, han permitido extraer hasta ahora restos de nueve víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Para garantizar la conservación, la correcta identificación y la trazabilidad, la Diputación se encargará de su custodia. Para ello, va a adecuar un espacio en la antigua capilla de Santa Catalina Mártir del convento de Santo Domingo, de Jaén. Un espacio donde se han invertido tres millones de euros de fondos europeos NextGenerationEU para su recuperación.

"Creo que lo importante es hacer las cosas bien y, sobre todo, con respeto porque detrás de cada uno de estos restos hay una persona, una familia y una historia que durante demasiados años ha estado esperando respuestas", ha afirmado este viernes en una nota el vicepresidente segundo de la Administración provincial, Javier Perales.

Por eso, desde esta institución se va "a poner los medios para que esos restos estén custodiados en las mejores condiciones, mientras continúan los trabajos".

"Nos corresponde ayudar a facilitar el trabajo de los profesionales que están trabajando 'in situ' en la fosa y estar al lado de las familias. Como linarense, poder contribuir desde mi responsabilidad a devolver un nombre y una historia a estas personas es algo que, sinceramente, me toca muy de cerca", ha declarado.

Hasta el momento se han exhumado los restos de nueve víctimas, aunque los trabajos arqueológicos continúan y se desconoce el número definitivo de individuos y, por tanto, el volumen final de cajas que serán entregadas para su custodia temporal.

Estos trabajos son financiados con una partida de 100.000 euros, correspondiente a una ayuda otorgada a la Diputación de Jaén por el Gobierno de España a través del Real Decreto 1179/2024 de subvenciones dirigidas a entidades locales para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura.

Perales ha explicado que el espacio habilitado por la Diputación garantiza las condiciones de custodia detalladas en el informe técnico por el equipo encargado de esta intervención. Está integrado por un antropólogo forense, un arqueólogo, un historiador y distintas personas de apoyo a lo largo de esta actuación, cuya ejecución se prolongará hasta diciembre.

En este sentido, la sala de la antigua capilla de Santa Catalina Mártir, destinada al depósito temporal de estos restos, es una dependencia cerrada y protegida, cuyo acceso estará restringido exclusivamente a personal autorizado y garantiza una temperatura ambiental estable, forma que se eviten cambios bruscos de temperatura y situaciones de humedad excesiva que puedan afectar la conservación de los restos óseos.

PASO

"Damos otro paso más en nuestro compromiso con la recuperación de la memoria histórica, pero sobre todo con la dignidad y el respeto que merecen las víctimas y sus familiares. La búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas es también reparar una deuda con quienes durante demasiado tiempo no pudieron ser encontrados, identificados y ser devueltos a sus familias", ha destacado el también diputado de Relaciones Institucionales.

La entrega de los restos a la Diputación está prevista para primeros de diciembre del presente año y se llevará a cabo por el equipo técnico encargado de la intervención debidamente individualizados y embalados en cajas diferenciadas, con su correspondiente nomenclatura y etiquetado para su identificación y trazabilidad.

Fue el pasado mes de junio cuando se iniciaron los trabajos de exhumación de la fosa 25 del cementerio de Linares que, además de la excavación arqueológica, contemplan la limpieza de esta fosa y la delimitación de los restos. Igualmente, se contempla la realización de trabajos de antropología forense y de análisis de ADN para la identificación de los mismos, entre otras actuaciones.

Estos trabajos forman parte de la línea de acción que impulsa la Diputación de Jaén, especialmente a través del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), para la recuperación de la memoria histórica. Ello ha permitido, entre otras actuaciones, la digitalización de más de 15.000 expedientes de procedimientos judiciales custodiados en el Archivo Militar de Sevilla de jiennenses encausados durante la Guerra Civil y el periodo posterior de dictadura franquista.