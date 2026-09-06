Una treintena de jóvenes de jaén participan en Cazorla en el Campamento Jaenícolas de la Diputación

Imagen de una treintena de jóvenes de la provincia participan en Cazorla en el Campamento Jaenícolas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de jóvenes de entre 18 y 30 años participan este fin de semana en el Campamento Jaenícolas, una iniciativa impulsada por la Diputación de Jaén que se celebra en el municipio de Cazorla.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha visitado este campamento y ha destacado la experiencia y las actividades que se han organizado y que ponen el foco en el desarrollo personal y la salud mental.

"Este Campamento Jaenícolas lo hacemos con un objetivo muy claro y fundamental, que es el de ofrecer a nuestros jóvenes espacios donde puedan convivir, donde puedan encontrarse, pero también aprender y crear nuevas experiencias para crecer juntos", ha afirmado la diputada provincial, que señala algunas de las temáticas que se han trabajado durante estos días.

"Se ha preparado una programación muy completa con actividades deportivas en la naturaleza en un entorno tan maravilloso como el de Cazorla y el parque natural, pero también relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional, la inclusión, la diversidad, las habilidades sociales o el trabajo en equipo", ha enumerado María Dolores Ruiz.

En este sentido, la diputada de Igualdad y Juventud subraya la apuesta de la Diputación de Jaén por los jóvenes "porque queremos una provincia que les ofrezca oportunidades, donde a los jóvenes se les escuche y, sobre todo, se cuente con ellos".

A esta estrategia responde Jaenícolas, que según detalla María Dolores Ruiz, permite a la Administración provincial "situarse al lado de la gente joven de la provincia, independientemente de donde vivan, para ofrecerles oportunidades y recursos, pero también para atender sus necesidades".

En este Campamento Jaenícola, que comenzó la tarde del pasado viernes, se han organizado talleres de risoterapia, de gestión de emociones, de comunicación y oratoria o de arte, se han llevado a cabo actividades deportivas de senderismo y barranquismo, y se han realizado visitas por Cazorla y el parque cinegético, entre otras acciones.

"Espero que los jóvenes que han participado vuelvan a sus municipios con nuevas experiencias, con nuevas amistades y con herramientas que les puedan servir para su día a día y para el futuro", ha concluido María Dolores Ruiz.